Khu 'đất vàng' ở Vũng Tàu được quy hoạch công viên STEAM

TP HCMKhu đất 13.000 m2 bốn mặt tiền gần biển Bãi Trước, phường Vũng Tàu, được quy hoạch công viên theo ý tưởng giao thoa khoa học, công nghệ, nghệ thuật (STEAM).

Ngày 8/4, UBND phường Vũng Tàu lấy ý kiến người dân về đồ án quy hoạch chi tiết công viên chuyên đề tại khu đất số 21 đường Thống Nhất.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa gần biển Bãi Trước, gần nhà thờ Vũng Tàu. Dù được quy hoạch là đất cây xanh, khu vực này nhiều năm qua chưa được khai thác hiệu quả, cỏ mọc um tùm, xuất hiện tình trạng xả rác sinh hoạt, ảnh hưởng mỹ quan và an ninh trật tự.

Theo đồ án, nơi đây sẽ phát triển thành công viên chuyên đề "không gian sáng tạo STEAM", tích hợp các yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Điểm nhấn là khối nhà trung tâm kết hợp trưng bày, dịch vụ, thiết kế theo kiến trúc phỏng sinh học với hình tượng bạch tuộc.

Công viên dự kiến có thêm khu tái hiện kỷ Jura với mô hình khủng long ngoài trời và khu vui chơi sáng tạo cho trẻ em.

Về cơ cấu sử dụng đất, hơn 65% diện tích dành cho cây xanh, vườn hoa; công trình dịch vụ chiếm khoảng 6,4%. Không gian được tổ chức mở, kết nối trực tiếp với các tuyến đường xung quanh, giữ lại cây cổ thụ, bổ sung lối đi bộ và hệ thống chiếu sáng.

Phối cảnh nhà trưng bày với hình tượng bạch tuộc. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu

Dự án dự kiến khởi công trong quý 3, vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng và hoàn thành cuối năm nay. Công trình được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sau sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TP HCM chủ trương tận dụng các khu đất bỏ không, chậm khai thác để phát triển công viên, tăng mảng xanh và không gian công cộng cho người dân.

Trường Hà