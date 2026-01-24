Khu 'đất vàng' bỏ hoang thành công viên ở trung tâm TP HCM

Cổng chào vườn hoa được trang trí bằng hoa với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình 2026". Công nhân đang lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để hoàn thiện hạng mục này.
Một số tiểu cảnh mai, đào được công nhân trang trí, tạo không khí Tết.
Khu vực nhà vệ sinh đang được sơn sửa khẩn trương, dự kiến đưa vào sử dụng từ ngày 25/1.
Vị trí khu đất làm công viên. Đồ hoạ: Tâm Thảo
Thanh Tùng