Khu dân cư phong cách Nhật bên Vàm Cỏ Tây

Tại dự án Taka Garden Riverside Homes, tiêu chuẩn Nhật được lồng ghép hài hòa trong không gian sống và hệ thống tiện ích hiện hữu.

Đại diện Cát Tường Group - đơn vị phát triển dự án cho biết, Taka Garden Riverside Homes được Ardor Architects một trong những công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam quy hoạch thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Theo đó, công trình mang phong cách tối giản, cân bằng các yếu tố tĩnh động, đề cao yếu tố tự nhiên với không gian thoáng đãng, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường...

Dự án Taka Garden Riverside Homes đã hoàn thiện. Ảnh: Cát Tường Group

Theo quan niệm của người Nhật, ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng cho vạn vật trên trái đất, nên trong thiết kế họ rất chú trọng không gian mở để đón nguồn ánh sáng tự nhiên. Vận dụng điều này, mỗi căn nhà tại Taka Garden Riverside Homes đều có thiết kế mở với ban công rộng, nhiều khung cửa sổ lớn để kết nối tối đa không gian xanh bên ngoài, đem nắng – gió – khí trời bên dòng sông Vàm Cỏ Tây vào từng góc nhỏ trong nhà.

Kiến trúc tại Taka Garden Riverside Homes mang phong cách thiết kế hướng tâm, hiện đại và khoa học nhằm tiết kiệm không gian và tối ưu công năng, đảm bảo không gian riêng cho các thành viên nhưng vẫn có không gian chung để sinh hoạt, gắn kết gia đình.

Thiết kế không gian phòng ngủ dự án Taka Garden Riverside Homes. Ảnh: Cát Tường Group

Thiết kế theo tinh thần Nhật Bản nên Taka Garden Riverside Homes đặc biệt chú trọng trong kiến tạo cảnh quan thiên nhiên, thông qua các công trình: đường chạy bộ ven sông Vàm Cỏ Tây, vườn thiền Nhật, Kotobuki trò chơi trẻ em, đài vọng cảnh, vườn nướng BBQ, Kotobuki thể dục ngoài trời...

Với lợi thế vị trí nằm ngay bên cạnh sông, cư dân nơi đây vừa có không gian sống khoáng đạt, trong lành tốt cho sức khoẻ, vừa hưởng trọn vượng khí phong thủy từ dòng Vàm Cỏ Tây.

Đồng thời, những dự án bất động sản ven sông cũng sẽ hứa hẹn tiềm năng tăng giá. Theo ghi nhận của giới đầu tư, để sở hữu một sản phẩm bất động sản view sông, biển người mua thường phải thêm trung bình từ 15-30% chi phí, bởi lợi thế cảnh quan và môi trường. Ngay cả trong cùng dự án, sản phẩm có view sông cũng sẽ có giá cao hơn so với sản phẩm khác. Đặc biệt tại những dự án hiện hữu, hệ tiện ích đồng bộ, pháp lý lâu dài vẫn được xem là kênh đầu tư bền vững và tính thanh khoản tốt.

Một góc dự án Taka Garden Riverside Homes. Ảnh: Cát Tường Group

Dự án Taka Garden Riverside Homes được quản lý từ đơn vị vận hành chuyên nghiệp Anabuki, Nhật Bản. Đơn vị này sẽ đảm bảo về yếu tố an ninh, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh và gắn kết bền vững cho cộng đồng cư dân tại Taka Garden Riverside Homes theo đúng chuẩn Nhật.

Toạ lạc ngay giữa lòng TP Tân An, Long An, cư dân dự án Taka Garden Riverside Homes có thể thuận tiện di chuyển đến các tiện ích công cộng nằm ở trung tâm tỉnh như: Vincom, Điện máy Xanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu phức hợp thể thao thành phố, Trường Cao đẳng Long An...

Đặc biệt, chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển về TP HCM nên Taka Garden Riverside Homes phù hợp cho đối tượng khách hàng mua nhà ở thực tại TP Long An và làm việc ở TP HCM, hoặc những nhà đầu tư đón đầu làn sóng giãn dân dịch chuyển từ TP HCM.

Theo chủ đầu tư Taka Garden Riverside Homes, dự án đang được chào bán với mức giá từ 1,8 tỷ đồng, cùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, mở ra cơ hội an cư cho các gia đình trẻ.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30%, tương đương khoảng 540 triệu, 70% còn lại sẽ được ngân hàng đối tác Vietcombank cho vay trong 20 năm. Cát Tường Group sẽ hỗ trợ khách hàng mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng cùng nhiều phương thức trả lãi dài hạn phù hợp khác. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn như: xe ôtô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inch...

"Taka Garden Riverside Homes có pháp lý sổ hồng dài hạn. Hiện dự án đã hoàn thiện, cư dân có thể dọn vào ở ngay khi ký hợp đồng", đại diện Cát Tường Group cho biết thêm.

Sơn Quỳnh