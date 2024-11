Khu dân cư ngập 1,4 m giữa trung tâm Đà Nẵng

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ các khu dân cư các tổ 31,32,33,34 phường Hòa Thuận Tây từ khoảng 4h. Lực lượng chức năng đặt rào chắn trước khu vực ngập nặng, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đang có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao.​​​​​​​ Từ 8h đến 11h, Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to, mưa rất to. Lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Chính quyền thành phố cảnh báo từ 3 đến 6 giờ tới tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, người dân cần theo dõi bản tin về mưa lớn để ứng phó.

Mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập lụt tại vùng trũng thấp và khu đô thị, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.