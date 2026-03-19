Khu công nghiệp Giang Điền đón đầu tư nhờ lợi thế vị trí

Khu công nghiệp Giang Điền được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ vị trí kết nối thuận lợi đến sân bay Long Thành và hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ.

Những năm gần đây, khu vực quanh Sân bay quốc tế Long Thành thu hút nhiều đề xuất phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng không. Một số mô hình như khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các khu công nghiệp vệ tinh được nghiên cứu nhằm tận dụng lợi thế hạ tầng khi sân bay đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Điều này khiến không ít doanh nghiệp sản xuất cân nhắc lựa chọn những khu công nghiệp đã có pháp lý và hạ tầng hoàn thiện để sớm triển khai nhà máy.

Trong bối cảnh trên, Giang Điền được xem là một trong những khu công nghiệp có quỹ đất lớn và đã vận hành tại khu vực Đồng Nai, cho phép doanh nghiệp triển khai dự án sản xuất trong thời gian ngắn.

Hình ảnh các nhà máy trong khu công nghiệp Giang Điền. Ảnh: Sonadezi Giang Điền

Khu công nghiệp do Sonadezi Giang Điền đầu tư, có quy mô hơn 529 ha, trong đó khoảng 332 ha là đất công nghiệp cho thuê. Dự án nằm trên địa bàn các xã Trảng Bom, An Viễn và Tam Phước - khu vực công nghiệp phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Một trong những yếu tố giúp khu công nghiệp thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư là khả năng kết nối giao thông. Từ khu công nghiệp, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh các tuyến giao thông chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khoảng cách từ khu công nghiệp đến sân bay Long Thành khoảng 22 km, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không khi sân bay đi vào khai thác.

Về logistics, khu công nghiệp cũng kết nối với các cảng biển lớn của khu vực phía Nam như Cảng Cát Lái (khoảng 43 km), Cảng Phước An (khoảng 39 km) và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (khoảng 50–60 km).

Theo các đơn vị phát triển công nghiệp, vị trí kết nối cảng biển, đường bộ và sân bay giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics, đặc biệt với các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Về hạ tầng, khu công nghiệp Giang Điền được đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất gồm nguồn điện từ trạm biến áp 110/22kV, hệ thống cấp nước công suất khoảng 15.000 m2 mỗi ngày và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 12.000 m2 mỗi ngày.

Theo định hướng phát triển, khu công nghiệp ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và một số ngành sản xuất như may mặc, chế biến thực phẩm, đồ gỗ, nhựa, cao su và bao bì.

Đồng Nai hiện là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam với lực lượng lao động dồi dào từ các khu vực Biên Hòa, Trảng Bom và Long Thành. Khi sân bay Long Thành hoàn thành, khu vực này được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp - logistics - dịch vụ quy mô lớn của miền Nam.

Trong bối cảnh đó, các khu công nghiệp có vị trí kết nối thuận lợi như Giang Điền được nhiều nhà đầu tư xem là lựa chọn để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của khu vực.

Hoài Phương