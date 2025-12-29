Khu compound cho gia đình đa thế hệ tại phía Tây TP HCM

Khu compound khép kín The Glen gồm 98 căn thấp tầng tại Celadon City, do Gamuda Land phát triển theo mô hình không gian sống đa tầng, hướng đến gia đình nhiều thế hệ.

Tại các đô thị lớn như TP HCM, nhu cầu về không gian đáp ứng nhiều thế hệ trong cùng một gia đình kéo theo yêu cầu cao hơn về diện tích, riêng tư và môi trường sống. Trong bối cảnh đó, các mô hình nhà ở chú trọng đến sự phân tách không gian, an ninh và môi trường sống xanh thu hút nhóm khách hàng ở thực.

Tại Celadon City, nhà phát triển bất động sản Gamuda Land xây dựng khu compound khép kín The Glen tách biệt khỏi các trục giao thông chính nhưng vẫn kết nối với hệ hạ tầng và tiện ích hiện hữu của khu đô thị.

The Glen là khu dân cư biệt lập, đề cao sự riêng tư. Ảnh: Gamuda Land Việt Nam

Tổ chức không gian đa tầng

Các căn nhà tại phân khu này có diện tích đa dạng 367 đến 508 m2. Mỗi căn gồm 5 tầng nổi cùng một tầng hầm riêng. Cách tổ chức không gian theo chiều đứng cho phép phân chia rõ ràng các khu vực sinh hoạt, hạn chế sự giao thoa không cần thiết giữa các thế hệ trong gia đình..

Theo chủ đầu tư, cách bố trí không gian tại đây phản ánh rõ nếp sinh hoạt của gia đình Việt. Tầng thấp yên tĩnh dành cho ông bà, không gian sinh hoạt của vợ chồng được đặt ở vị trí trung tâm, các phòng riêng cho con. Một tầng linh hoạt có thể được sử dụng làm phòng làm việc, thư viện hoặc không gian đa năng, tùy theo nhu cầu của từng hộ gia đình.

Cấu trúc 5 tầng cùng phong cách thiết kế sang trọng kín đáo. Ảnh: Gamuda Land Việt Nam

Nội thất được phát triển theo phong cách tiết chế, sử dụng bảng màu trung tính và vật liệu chọn lọc. Giải pháp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo được xử lý nhằm tạo cảm giác kín đáo, phù hợp với nhu cầu ở lâu dài.

Bên cạnh đó, mỗi căn còn sở hữu tầng hầm riêng cho hai ôtô, đáp ứng nhu cầu của gia đình đa thế hệ.

Không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, được thiết kế tối giản. Ảnh: Gamuda Land Việt Nam

Hai mặt thoáng và kết nối khoảng xanh

Thay vì phụ thuộc vào độ cao để tạo tầm nhìn, các căn nhà tại The Glen được bố trí với hai mặt thoáng. Một mặt hướng ra không gian xanh nội khu, mặt còn lại tiếp cận công viên trung tâm rộng 16,4 ha trong tổng thể Celadon City.

Cách quy hoạch này giúp tối ưu khả năng lấy sáng và thông gió tự nhiên cho từng căn nhà. Khoảng cách giữa các công trình được tính toán nhằm hạn chế tình trạng đối diện trực tiếp, qua đó tăng mức độ riêng tư trong sinh hoạt hàng ngày.

Chủ đầu tư cho biết, mật độ xây dựng thấp cùng khoảng cách hợp lý giữa các căn đảm bảo sự riêng tư, tránh đối diện trực tiếp, tạo một môi trường sống kín đáo.

Không gian nhiều cây xanh tại phân khu. Ảnh: Gamuda Land Việt Nam

Thừa hưởng hệ tiện ích của đô thị

Nằm trong khu đô thị quy mô 82 ha, The Glen thừa hưởng hệ thống tiện ích đã hoàn thiện tại Celadon City, gồm trường học, khu thể thao, hồ bơi, resort club và các không gian sinh hoạt ngoài trời. Một số hạng mục thể thao bổ sung như sân pickleball và khu tập golf driving range dự kiến được đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Dự án còn bố trí hệ thống buggy dành riêng cho cư dân The Glen, giúp kết nối nhanh đến các tiện ích trọng điểm trong Celadon City, Aeon Mall Tân Phú và Celadon Boulevard - tuyến phố thương mại quy tụ nhiều cửa hàng, thương hiệu ẩm thực, mua sắm, làm đẹp.

Bao quanh là hệ thống hơn 6.000 cây xanh, 3 hồ sinh thái và các công viên lớn, tạo môi trường sống trong lành. Dù nằm trong tổng thể khu đô thị, The Glen được tổ chức như một phân khu khép kín với cổng kiểm soát an ninh, mỗi căn nhà có lối vào riêng và tầng hầm đủ chỗ cho ôtô.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở ngày càng đa dạng về mô hình và tiêu chí lựa chọn, Gamuda Land quy hoạch The Glen theo hướng đáp ứng nhu cầu ở thực, chú trọng đến không gian sống và khả năng sử dụng dài hạn, qua đó, gia tăng chất lượng sống cho cư dân.

Song Anh