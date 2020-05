Khu chợ cổ ở Kathmandu

Đa số người Nepal theo hai tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và Phật giáo. Dù theo tôn giáo nào, họ cũng có thói quen vái lạy trước các đền hoặc chùa để cầu may mắn bình an hay mua may bán đắt. Tại chợ Asan có rất nhiều ngôi đền cổ nơi bất kỳ ai sống trong khu vực cũng có thể đến cầu xin phước lành.