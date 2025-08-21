Khu căn hộ tại Luxora Bắc Giang đủ điều kiện mở bán

Tòa tháp căn hộ cao 28 tầng thuộc dự án Luxora Bắc Giang, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai ngày 30/7.

Công trình được mở bán đợt này có diện tích xây dựng khoảng 2.623 m2, tổng diện tích sàn 62.151 m2 gồm một tầng hầm và 28 tầng nổi với 368 căn hộ. Địa điểm xây dựng tại khu số 2 khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, nay thuộc phường Bắc Giang tỉnh Bắc Ninh.

Tòa tháp căn hộ đã hoàn tất các thủ tục pháp lý bao gồm: quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết 1/500; hồ sơ thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng; tài liệu nghiệm thu về phần móng, phần ngầm nhà ở và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Luxora Bắc Giang

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật - pháp lý trong từng giai đoạn giúp Luxora Bắc Giang đáp ứng các điều kiện mở bán, sẵn sàng giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới. Giấy phép được cấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch.

Song song pháp lý, dự án đã hoàn thiện thi công phần móng, tầng hầm và đạt cốt 00 - cột mốc quan trọng trước khi bước vào thi công phần thân. Hiện, các hạng mục thấp tầng và hạ tầng cảnh quan được đẩy nhanh triển khai, hướng đến mục tiêu bàn giao đúng kế hoạch đã dự kiến.

Các hạng mục thấp tầng và hạ tầng cảnh quan đang được đẩy nhanh triển khai. Ảnh: Luxora Bắc Giang

Luxora Bắc Giang tọa lạc tại khu đô thị phía Nam, trung tâm phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Dự án kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các tuyến vành đai đô thị. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố, khu công nghiệp lớn và các tiện ích ngoại khu hiện hữu.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập, shophouse và hai tòa tháp căn hộ cao 28 tầng. Thiết kế vẻ ngoài được lấy cảm hứng từ lưỡi gươm Yên Thế và viền tòa tháp tượng trưng cho sông Thương, thể hiện giao thoa giữa kiến trúc, văn hóa bản sắc vùng miền. Tổng cộng, Luxora Bắc Giang cung cấp 640 căn hộ 2-4 phòng ngủ và 48 căn duplex cao cấp, diện tích từ 70 đến 233 m2. Tất cả sản phẩm có 2-4 mặt thoáng, lô gia riêng và cửa sổ lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Khu đô thị có 68 tiện ích nội khu gồm: khu Onsen, sân pickleball trong nhà, ba tầng để xe, hai khu vườn sky garden, cloud forest (rừng mây), bể bơi trong nhà, gym, spa và trung tâm thương mại. Toàn bộ dự án được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn sống cao cấp và ổn định dài hạn cho cộng đồng cư dân tương lai.

Theo đại diện chủ đầu tư, với nền tảng pháp lý và tiến độ xây dựng ổn định, Luxora Bắc Giang sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo trong quý III và IV/2025. Đơn vị gọi đây là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển thương hiệu bất động sản cao cấp Luxora tại miền Bắc, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cho những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm có lý rõ ràng, tiềm năng gia tăng giá trị, chất lượng vận hành tốt.

Hoàng Đan