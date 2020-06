Khu căn hộ Happy One - Phú Hòa cất nóc vượt tiến độ 3 tháng

Dự án hoàn thành thi công phần thô, vượt tiến độ xây dựng hơn 3 tháng và chuẩn bị hoàn thiện để bàn giao vào quý I/2021.

Lễ cất nóc dự án khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One - Phú Hòa vừa diễn ra sáng 12/6 tại số 26 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân, buổi lễ đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định uy tín của chủ đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập doanh nghiệp.

"Chúng tôi luôn tuân thủ cam kết, tiêu chuẩn thi công và đảm bảo an toàn trong suốt khoảng thời gian qua. Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục phối hợp cùng với tổng thầu Tân Kỷ, đơn vị thụ thầu, tư vấn giám sát nhanh chóng hoàn thiện dự án", ông Hoạt nói và gửi lời cảm ơn đến các đối tác, khách hàng đã ủng hộ dự án.

Nghi lễ cất nóc dự án căn hộ Happy One - Phú Hòa.

Khởi công xây dựng từ quý III/2019, Happy One - Phú Hòa đã hoàn thành thi công phần thô. Hiện, chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện để bàn giao nhà cho khách hàng vào quý I/2021.

Chị Lê Thị Cẩm Nhung - một khách hàng mua nhà tại dự án, cũng đánh giá cao tiến độ xây dựng nhanh chóng của Vạn Xuân Group và tâm huyết tạo dựng uy tín trong lòng khách hàng. "Happy One là dự án căn hộ đầu tay nhưng chủ đầu tư này xây dựng rất nhanh và đảm bảo chất lượng. Tôi hy vọng một ngày không xa, Tập đoàn Vạn Xuân sẽ phát triển nhiều dự án căn hộ chất lượng và hiện đại để nâng cao đời sống người dân", chị Nhung bày tỏ.

Hình ảnh thực tế dự án.

Tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One - Phú Hòa có quy mô gần 500 căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp và hơn 39 tiện ích nội khu đồng bộ. Dự án được kỳ vọng đáp ứng mọi nhu cầu sống hiện đại của cư dân, đặc biệt là giới chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp.

Đây cũng là dự án tiên phong trong việc thiết lập tiêu chuẩn sống 4.0 trong việc quản lý, vận hành của chủ đầu tư Vạn Xuân Group, mang lại cơ hội an cư và đầu tư cho nhiều khách hàng có nhu cầu ở thật, trong đó có các chuyên gia nước ngoài và cư dân thích phong cách sống hiện đại. Bên cạnh đó, Happy One - Phú Hòa còn thu hút khách nhờ được vận hành bởi sự quản lý của đơn vị Anabuki Nhật Bản, bàn giao hoàn thiện nội thất, xây dựng môi trường sống xanh an toàn, biệt lập...

Toàn cảnh tiến độ dự án Happy One - Phú Hòa.

Sau Happy One - Phú Hòa, Tập đoàn Vạn Xuân cũng đưa ra nhiều định hướng phát triển các dự án mới, Dự kiến, doanh nghiệp sẽ đưa ra 2.000 căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp tại thị trường bất động sản phía Bắc Sài Gòn và trung tâm tỉnh Bình Dương, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia, khách hàng mong muốn sở hữu loại hình căn hộ đạt chuẩn...

Tâm Anh