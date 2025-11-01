Khu căn hộ Galia Hanoi đạt chuẩn công trình xanh EDGE

Galia Hanoi đạt mức tiết kiệm năng lượng 26%, nước 28% và năng lượng hàm chứa trong vật liệu 32%, đạt chứng nhận công trình xanh EDGE của Tổ chức Tài chính quốc tế.

Galia Hanoi xây trên khu đất hơn 6.000 m2, gồm một tháp cao 33 tầng, cung cấp gần 800 căn hộ.

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, trao chứng nhận công trình xanh EDGE cho chủ đầu tư Meygroup ngày 29/10. Hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025 do Bộ Xây dựng chủ trì.

Chứng chỉ EDGE áp dụng tại hơn 100 quốc gia. Dự án muốn đạt phải đáp ứng mức tiết kiệm tối thiểu 20% ở cả ba tiêu chí: năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Các chỉ số đo đạc Galia Hanoi đều vượt tiêu chí, trở thành công trình nhà ở hiếm hoi tại Hà Nội đạt chứng nhận.

Đại diện Meygroup nhận chứng nhận EDGE. Ảnh: Meygroup

Theo chủ đầu tư, dự án được triển khai với mục tiêu đáp ứng đồng thời hai tiêu chí hiệu quả kỹ thuật và bền vững môi trường. Từ giai đoạn thiết kế, Galia Hanoi đã sử dụng kính Low-E cho mặt ngoài nhằm giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Năng lượng mặt trời được khai thác để chiếu sáng các khu vực công cộng, trong khi vật liệu xây dựng như gạch không nung và sàn bê tông mỏng giúp giảm năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất và thi công. Các căn hộ được thiết kế đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, góp phần giảm phụ thuộc vào thiết bị điều hòa.

Khung kính Low-E mở rộng tầm nhìn ra sông Hồng. Ảnh: Meygroup

Không gian cảnh quan cũng được chú trọng với hơn 6.000 m2 sàn dành cho cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng. Các mảng xanh xen kẽ trong từng tầng giúp điều hòa vi khí hậu, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho cư dân. Hệ thống tiện ích trong dự án được thiết kế theo hướng khuyến khích sinh hoạt ngoài trời, tăng sự tương tác cộng đồng và tối ưu không gian mở.

Dự án nằm trên mặt đường Đỗ Mười, khu vực Vành đai 3, phía Nam Hà Nội, cho phép kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và các khu đô thị lân cận. Khu vực này đang phát triển hạ tầng mạnh, phù hợp với định hướng hình thành những khu dân cư theo tiêu chuẩn môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Không gian sống xanh tại dự án. Ảnh: Meygroup

Theo đại diện Meygroup, việc đạt chứng nhận EDGE là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa triết lý "bất động sản tinh khiết". Galia Hanoi được xem là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển đô thị bền vững, cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật, môi trường và giá trị sống. Chủ đầu tư cho biết sẽ nhân rộng tiêu chuẩn EDGE cho các dự án tương lai, đưa mô hình xanh trở thành kim chỉ nam trong chiến lược phát triển dài hạn.

Hoài Phương

