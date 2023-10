Khu căn hộ biệt lập Gem Park chú trọng vào trải nghiệm cư dân

Hải PhòngChuỗi tiện ích tại dự án căn hộ Gem Park được bố trí hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo sự tiện lợi cho cư dân.

Chủ đầu tư Hàn Quốc N.H.O tham vọng mang đến cho thành phố cảng một không gian sống chất lượng cao, nơi cộng đồng cư dân có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống hiện đại giữa cộng đồng văn minh.

Theo đại diện N.H.O, các tiện ích tại Gem Park được phân chia công năng phù hợp, có tính kết nối cao, tạo thuận tiện cho cư dân mọi lứa tuổi sinh hoạt tại các không gian chung.

Khu căn hộ Gem Park tại Hải Phòng. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Đơn cử, cạnh khu vui chơi trẻ em là không gian quán cafe tiệm sách, cửa hàng hoa..., giúp bố mẹ, ông bà có thể vừa thưởng thức café, vừa quan sát con nhỏ. Tại khu vực hồ bơi rộng đến 500 m2, bên cạnh khu vực bơi lội và tắm nắng còn có khu bar chìm dành cho các cư dân muốn thư giãn với ly cocktail, ngắm con trẻ vui chơi dưới nước hay người thân bơi lội bên cạnh.

"Cả gia đình được sum vầy bên nhau nhưng vẫn tận hưởng niềm vui cá nhân, không gian chung nhưng vẫn đầy sự riêng tư cho từng nhu cầu", đại diện chủ đầu tư mô tả.

Bên cạnh chuỗi tiện ích hiện đại, chủ đầu tư này đề cao tiêu chí an ninh, an toàn tại khu căn hộ Gem Park. Hệ thống an ninh tại đây bao gồm: hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID, hệ thống quản lý bãi đỗ xe bằng hệ thống camera tự động, hệ thống kiểm soát ra vào tiền sảnh...

"Điều các nhà phát triển dự án đến từ Hàn Quốc muốn mang đến cho cư dân Hải Phòng không chỉ là một khu căn hộ để ở, mà còn là giá trị cuộc sống mà căn hộ và khu đô thị đó mang lại cho cư dân", đại diện Weland – đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng dự án, cho biết.

Ngoài việc đáp ứng tiêu chí của khách mua ở thực, khu căn hộ Gem Park cũng được kỳ vọng đáp ứng tiêu chí của nhiều nhà đầu tư.

So với các dự án hiện hữu tại thành phố cảng, Gem Park có vị trí thuận lợi khi nằm giao thoa giữa trung tâm cũ (quận Hồng Bàng) với hạ tầng đã phát triển và khu trung tâm mới Thủy Nguyên với triển vọng dài hạn. Dự án cách các khu công nghiệp như Tràng Duệ, An Dương, VSIP Hải Phòng... tối đa 11 km.

Phối cảnh dự án Gem Park từ trên cao. Ảnh: N.H.O

Từ đây, cư dân Gem Park thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm lân cận thông qua các tuyến phố lớn như Hùng Vương, Hồng Bàng, Bạch Đằng; các trường mầm non, trường THPT, đại siêu thị Mega Market, Vincom Imperia, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện quốc tế; sân bay Cát Bi...

Bên cạnh đó, lợi thế dự án còn đến từ uy tín chủ đầu tư và đội ngũ phát triển đến từ xứ sở kim chi; cùng định hướng phát triển căn hộ mang tiêu chuẩn Hàn Quốc. Gem Park hứa hẹn đáp ứng tiêu chuẩn của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, nhất là nhóm chuyên gia Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Hải Phòng.

Chủ đầu tư N.H.O đã có hơn một thập kỷ triển khai các dự án bất động sản tại Việt Nam. Đến nay, doanh nghiệp Hàn Quốc này đã và đang xây dựng 18 dự án, phủ sóng tại 8 tỉnh thành lớn, cung cấp hơn 30.000 căn hộ chung cư và nhà phố cho thị trường.

Tại miền Bắc, doanh nghiệp này đã triển khai các dự án tại Hải Phòng, Quảng Ninh - hai "cực" của "tam giác kinh tế" sôi động của cả nước.

Chia sẻ lý do đầu tư dự án tại thành phố cảng, đại diện N.H.O đánh giá cao tiềm năng của Hải Phòng trong vai trò là một trong những trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ. Thành phố này cũng nắm giữ vị trí kết nối giao thương đặc biệt, là cửa ngõ nối biển - đất liền.

Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, dân số đô thị ước đạt 3,2-4,0 triệu người với tỷ lệ đô thị hóa đạt 80-86%.

Theo đại diện Weland, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ là đòn bẩy cho thị trường bất động sản phát triển về dài hạn. "Đây cũng là thời điểm phù hợp để các nhà đầu tư có tầm nhìn rót tiền vào những dự án tiềm năng tại đất cảng, nhất là khi khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng đang ngày càng trở nên đắt đỏ", đại diện Weland phân tích.

Hoài Phong