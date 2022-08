Khu biệt thự khép kín The Aqua nâng tầm bất động sản Long An

Long AnCompound mang phong cách nghỉ dưỡng The Aqua tận dụng lợi thế ven sông, kiến tạo cuộc sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên cho cư dân.

Tọa lạc tại cửa ngõ Tây Nam Bộ, song nhiều năm trước đây, cán cân sản phẩm địa ốc của Long An nghiêng về phân khúc đất nền và bất động sản công nghiệp. Trong khi đó, địa phương còn nhiều lợi thế để khai thác những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu ở thực. Sự thiếu vắng này nhanh chóng được lấp đầy khi có sự tham gia của các ông lớn địa ốc.

Sự dịch chuyển của bất động sản Long An

Long An là nơi đón đầu trục động lực phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam - TP HCM và các vùng phụ cận. Khu vực này sở hữu lợi thế quỹ đất rộng, còn dư địa tăng trưởng, hợp "khẩu vị" đầu tư an toàn, dài hạn và bền vững. Nếu trước đây, đất nền và bất động sản công nghiệp chiếm ưu thế thì từ khoảng cuối năm 2020 đến nay, thị trường Long An dần "nở rộ" các loại hình bất động sản ở nhiều phân khúc từ căn hộ, cho đến nhà phố, biệt thự.

Đặc biệt, những khu vực giáp ranh TP HCM, có cảnh quan đẹp và ưu thế ven sông trở thành điểm đến của bất động sản cao cấp, nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu tìm kiếm một nơi tách biệt khỏi sự xô bồ, tận hưởng không khí trong lành và cuộc sống đẳng cấp riêng. Sự xuất hiện của các dự án đại đô thị quy hoạch chỉn chu, bài bản, tiện ích hoàn chỉnh góp phần thay đổi diện mạo khu vực, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Hệ thống tiện ích và căn hộ ven sông tại Waterpoin. Ảnh: Nam Long

Compound biệt thự khép kín bên sông Vàm Cỏ Đông

Một trong những dự án tâm điểm của thị trường bất động sản Long An thời gian qua đó chính là "thành phố bên sông" Waterpoint quy mô 355ha được phát triển bởi Nam Long cùng các đối tác quốc tế. Không chỉ tiên phong kiến tạo một khu đô thị tích hợp quy mô lớn, đáp ứng trọn vẹn 5 trụ cột thiết yếu sống - làm việc - vui chơi - mua sắm - học tập, Waterpoint còn dẫn dắt phong cách sống "giàu có đậm chất riêng" với compound The Aqua - khu compound đầu tiên tại dự án.

Giá trị khác biệt của The Aqua trước hết nằm ở vị thế đắt giá, tiếp giáp vịnh nước ngọt Harbor 8,6ha độc đáo tại miền Tây cùng dòng sông Vàm Cỏ Đông, liền kề công viên ven sông 3,56ha. Có thể nói, toàn bộ compound The Aqua được bao bọc bởi "lá phổi xanh" của thiên nhiên nguyên bản và sông nước hữu tình, đem đến bầu không khí mát lành để bắt đầu cuộc sống an lành, bền vững.

Phối cảnh vịnh cảng tại compound The Aqua. Ảnh: Nam Long

Nếu như vị trí và lợi thế từ thiên nhiên là "món quà" vô giá thì hệ thống tiện ích đặc quyền chính là tâm huyết mà Nam Long chăm chút dành cho những chủ nhân.

Lấy trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm, toàn bộ hệ tiện ích tại The Aqua không chỉ đa dạng về loại hình mà còn được quy hoạch chỉn chu, vừa kết nối với thiên nhiên xung quanh vừa đảm bảo tính kết nối cộng đồng. Vịnh cảng nước ngọt hay câu lạc bộ ven sông sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu của những chủ nhân xứng tầm cùng nhau thưởng thức bữa tiệc sang trọng, tận hưởng không khí thiên nhiên len lỏi vào từng hơi thở. Những công viên bờ sông, đường chạy bộ, khu thể thao... mang đến không gian lý tưởng để rèn luyện thể chất và thư giãn tinh thần.

Giữa không gian sống sinh thái, lối sống của chủ nhân được tôn vinh bằng kiến trúc mang phong cách Nhật Bản đương đại cùng tinh hoa từ quy hoạch khu đô thị tích hợp của các đơn vị hàng đầu quốc tế.

Được chế tác bởi đội ngũ kiến trúc sư tài hoa, các biệt thự Grand Villa, compound The Aqua là những tuyệt tác không gian sống giàu cảm xúc, sang trọng từ thiết kế, vật liệu cùng tầm nhìn khoáng đạt. Với 4 dòng sản phẩm: Harborfront, Riverfront, Canal, Garden Grand Villa và đa dạng mẫu thiết kế, gia chủ có thể lựa chọn theo đúng gu riêng.

Các mảng xanh tại compound The Aqua. Ảnh: Nam Long

Là khu compound đầu tiên của thành phố bên sông nên tại The Aqua, sự riêng tư, an ninh của cư dân được đặt lên hàng đầu. Hệ thống an ninh bố trí chặt chẽ đa lớp kết hợp thiết bị công nghệ cao, đội ngũ nhân viên bảo vệ túc trực 24/7 vừa đảm bảo sự an toàn cho cuộc sống của cư dân, vừa mang đến đặc quyền được phục vụ tận tình.

Compound resort The Aqua mở ra không gian riêng tư chứa đựng tiện ích nội khu hoàn chỉnh được chọn lọc kỹ càng, đánh dấu sự chuyển mình, hướng tới các dự án đô thị tích hợp, hạ tầng tiện ích đầy đủ, tiện nghi tại Long An. Ở đó, chủ nhân dễ dàng tận hưởng cuộc sống đẳng cấp thượng lưu và cảm nhận trọn vẹn chiều sâu hạnh phúc của một gia đình viên mãn.

Quế Anh