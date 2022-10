Thừa hưởng ưu ái từ thiên nhiên, compound bên sông The Aqua thể hiện tầm nhìn của chủ đầu tư Nam Long trong việc mở cánh cửa tới không gian sống bền vững, giao hòa thiên nhiên và xây dựng cộng đồng cư dân thịnh vượng. Gắn kết thiên nhiên được coi là một triết lý quan trọng tạo nên cuộc sống hạnh phúc của người dân toàn thế giới. Triết lý sống nội tâm "Sisu" giúp người Phần Lan vững vàng hơn khi luôn chú trọng vào chăm sóc sức khỏe thể chất và nuôi dưỡng tâm hồn. Với người Đan Mạch, triết lý "Hygge" giúp họ thư thái và hài lòng về cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra màu xanh thiên nhiên có tác dụng khơi gợi cảm xúc tích cực như tinh thần thoải mái, hạnh phúc... Trong cuộc sống hiện đại, lối sống "xanh" đang dần trở nên quen thuộc với người dân, thể hiện ở cách chọn nơi an cư gần thiên nhiên, hay đầu tư cho một ngôi nhà ngập tràn màu xanh của cỏ cây hoa lá. Báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy, càng bỏ ra nhiều tiền để mua nhà ở, người mua sẽ càng chú trọng không gian xanh, chất lượng không khí, kết nối thuận tiện đến tiện ích. Nhận xét về vai trò của không gian xanh trong các dự án, bà Trang Bùi - Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng bất động sản đóng góp mỹ quan vô cùng lớn cho đô thị và kiến trúc thành phố. Việc quy hoạch đúng đắn sẽ là nền tảng tốt để bất động sản tại Việt Nam vươn lên tầm cao trong khu vực. "Rất cần có sự hỗ trợ và chính sách quy định tăng không gian "xanh" từ phía chính phủ lên các dự án", bà Trang Bùi nhận định. Xuất phát từ định hướng về lối sống bền vững dựa trên nền tảng thiên nhiên, tại compound The Aqua, "thành phố bên sông" Waterpoint, chủ đầu tư Nam Long cùng các đối tác uy tín về quy hoạch, thiết kế đã kiến tạo nên không gian sống sang trọng giao hòa cùng thiên nhiên. Compound The Aqua được quy hoạch bài bản với thiên nhiên đa lớp trải dài từ bên trong từng biệt thự đến các công viên, khu đi bộ, kênh đào và sông nước. Với mật độ xây dựng chỉ 29%, mật độ dân số 84 người một ha tại Waterpoint, toàn bộ không gian sống The Aqua được chăm chút kỹ lưỡng cho cảnh quan với những tầng thiên nhiên đa chiều. Trong đó, chiều dọc là vịnh nước ngọt Harbor 8,6 ha độc đáo, liền kề công viên ven sông 3,56 ha. Chiều ngang là công viên bờ sông, đường chạy bộ, khu thể thao... Và chiều sâu là tạo ra môi trường sống khỏe mạnh trọn vẹn cho cộng đồng cư dân The Aqua.

Bên trong khu compound là hệ thống tiện ích đa dạng với hồ bơi, khu cafe, khu gym... được bao bọc giữa thiên nhiên, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe, cân bằng toàn diện tâm - thể - trí. Tính kết nối với thiên nhiên còn được Nam Long đặc biệt quan tâm đến từng yếu tố nhỏ nhất. Tùy vào từng vị trí, hướng nhìn, chủ đầu tư đã đưa ra 4 dòng sản phẩm khác nhau: Harborfront Grand Villa nhìn ra vịnh cảng, Riverfront Grand Villa êm đềm bên sông, Canal Grand Villa nằm xen giữa kênh đào len lỏi và Garden Grand Villa nhìn ra những khu vườn xanh mướt. Gia chủ có thể lựa chọn mẫu thiết kế theo đúng gu thẩm mỹ và sở thích riêng của mình. Dưới bàn tay nghệ thuật của đội ngũ kiến trúc sư từ TWOG Architecture, mỗi biệt thự Grand Villa, compound The Aqua nổi bật bởi đường nét kiến trúc mang phong cách Nhật Bản đương đại pha lẫn đặc trưng văn hóa Việt. Hệ thống cửa kính chạm trần được bố trí quanh nhà, đưa thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ... Từ ban công, hiên nhà cho đến các lối đi trong sân vườn hay những ô cửa tầm nhìn rộng mở ra sông nước và mảng xanh đều đem lại cho gia chủ cảm giác hòa mình vào thiên nhiên – vốn được coi là nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững. Gác lại bao bộn bề, trở về The Aqua, cư dân tương lai sẽ tìm thấy sự tĩnh tại, an yên giữa thiên nhiên, thư thái dạo bước trong những khu vườn, hít thở không khí trong lành, lắng nghe thanh âm trong trẻo của cuộc sống... "Đó cũng là cách mà giới thượng lưu ngày nay định nghĩa về chuẩn sống sang trọng mà tinh tế, tiện nghi đủ đầy nhưng vẫn nguyên vẹn thiên nhiên", đại diện chủ đầu tư Nam Long chia sẻ.

Ở các quốc gia phát triển, những đô thị lớn thường có vị trí ở ven sông, có thể kể đến như: New York (Mỹ) nằm bên dòng Hudson, "kinh đô ánh sáng" Paris của Pháp bên sông Seine thơ mộng, thành phố Melbourne (Australia) nằm ven dòng Yarra... Tọa lạc ở vị trí đắc địa nhất khu đô thị Waterpoint (Long An), compound The Aqua cũng được khai thác lợi thế tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, với định hướng trở thành điểm đến của giới thượng lưu thành đạt. Mỗi ngôi nhà không chỉ đắc địa về vị trí, tiện ích nội ngoại khu hoàn chỉnh hay thiết kế ấn tượng, mà còn mang dấu ấn đậm nét của gia chủ. Tại The Aqua, sự an toàn và riêng tư của cộng đồng cư dân luôn được đề cao với hệ thống tiện ích an ninh đa lớp được lắp đặt ở nhiều vị trí, nhân viên túc trực 24/7. Nhờ đó, cư dân có thể an tâm tận hưởng những giờ phút riêng tư cho gia đình, vừa tự do giao lưu cùng hàng xóm, mở ra các mối quan hệ thân tình trong cuộc sống và sự nghiệp.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản của website Batdongsan công bố, ở Việt Nam, người thu nhập càng cao càng có xu hướng sở hữu nhiều bất động sản hơn. Cụ thể, 80% khách hàng đã có ít nhất một bất động sản cho biết muốn dùng nguồn tiền sẵn có mua thêm sản phẩm để đầu tư hoặc để dành cho con cái. Khảo sát cũng chỉ ra rằng, không gian xanh, bền vững là tiêu chí được nhóm khách hàng này quan tâm nhất.