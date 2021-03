Không xử lý hình sự nhóm xông lên xe khách đánh tài xế

Quảng NamTrần Văn Mỹ và bốn người đánh tài xế Đào Vũ Mạnh Tuấn sẽ bị phạt hành chính ở mức cao nhất song không xử lý hình sự.

Xử phạt hành chính năm người cầm xông lên xe khách đánh tài xế Năm người lao lên xe, đánh tài xế hôm 20/2. Video: Nhà xe cung cấp.

Ngày 1/3, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho biết, bị hại anh Đào Vũ Mạnh Tuấn, 32 tuổi, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai từ chối giám định thương tích và có đơn yêu cầu không xử lý hình sự. Vì thế, những người dùng hung khí đe doạ và đánh anh Tuấn sẽ bị xử lý hành chính theo Nghị định 167.

Năm người hành hung tài xế xe An Phát. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhà chức trách xác định tối 20/2, Trần Văn Mỹ, 30 tuổi, lái xe khách Kim Liên biển Đà Nẵng, khi đi trên quốc lộ 1A qua địa phận xã Bình An thấy xe khách An Phát do anh Tuấn điều khiển cùng chiều đang đón khách.

Mỹ cho rằng anh Tuấn giành khách của mình nên lái xe chặn đầu xe. Mỹ gọi điện cho Lý Ngọc Thái, 29 tuổi; Nguyễn Đình Phát, 25 tuổi và hai người bạn của mình cầm theo mã tấu, tuýp sắt đe dọa, đánh tài xế Tuấn.

Ngày 22/2, năm người đến cơ quan công trình diện và giao nộp hung khí. Ngày 27/2, anh Tuấn đến Công an huyện Thăng Bình làm việc.

Theo điều 5 Nghị định 167, nhà chức trách sẽ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ. Người có hành vi đánh nhau hoặc xúi giục đánh nhau sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sơn Thủy