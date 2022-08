Không vui khi nhìn ảnh cưới của tình cũ

Tôi 32 tuổi, sống cùng chồng, không phải làm dâu, xin kể câu chuyện đời mình bắt đầu từ 10 năm trước.

Tính tôi hướng nội nên rất ít bạn bè, đặc biệt bạn khác giới. Thế nên tôi vẫn chưa có bạn trai dù ai cũng nhận xét mình xinh xắn và ngoan hiền. Tình cờ một lần tôi gặp cậu ấy, vì bằng tuổi nên xưng hô bằng tên. Cậu ấy nhìn rất sáng sủa, dễ thương, lịch thiệp. Sau này chúng tôi kết bạn, rất thân thiết, khoảng thời gian đó có nhiều kỷ niệm đẹp, rất vui vẻ. Sau hơn một năm, cậu ấy ngỏ lời, tôi đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, ăn uống cũng như lê la quán xá, cuộc sống thực sự rất vui vẻ. Cậu ấy rất chiều chuộng tôi, không bao giờ để tôi phải lo về tiền bạc khi đi ăn uống, lại luôn quan tâm đến gia đình tôi. Tôi cũng về nhà cậu ấy chơi nhiều lần, mọi người nhà cậu rất hiền hậu và tử tế, hai bác luôn coi tôi như con trong nhà.



Một lần tôi leo núi với nhóm bạn thời đại học thì gặp anh (chồng hiện tại). Anh là bạn của một anh bạn trong nhóm. Anh rất trẻ, không được cao như bạn trai tôi lúc đó nhưng khá dễ nhìn, hỏi ra mới biết anh hơn tôi 12 tuổi. Nhìn anh rất ngầu và lạnh lùng, chưa kể anh hiểu biết nhiều nên tôi bị thu hút. Sau dịp đó chúng tôi bắt đầu đi chơi riêng và gặp nhau thường xuyên. Tôi tìm hiểu, biết anh đã có nhà riêng, khá gần nhà tôi.

Được một thời gian, bạn trai phát hiện ra nên tôi quyết định chia tay để đến với người lớn tuổi hơn. Lúc đó cả gia đình tôi đều hết sức ủng hộ vì so sánh hai bên, anh lớn tuổi vượt trội hoàn toàn trừ ngoại hình. Anh đó có bằng cấp cao, có nhà riêng và kinh tế dư dả. Bạn trai bằng tuổi do còn trẻ nên mới bắt đầu đi làm, kinh tế chưa tốt. Mọi người trong gia đình áp lực tôi rất nhiều, dì còn gọi mắng chửi bạn trai bằng tuổi không biết xấu hổ. Tôi cũng quyết định rõ ràng rồi. Bạn trai cũ ra sức níu kéo trong thời gian vài tuần sau đó, tôi đau lòng khi dứt bỏ với bạn. Cậu ấy luôn ở bên những lúc tôi khó khăn và căng thẳng, lần cuối cùng gặp tôi vẫn nhớ tới tận giờ. Cậu ấy khóc và nói tôi suy nghĩ lại, giờ không có nhà như anh kia nhưng đã có công việc mới, lương cao hơn rất nhiều. Cậu năn nỉ tôi cho một, hai năm tích lũy vì cả hai còn quá trẻ. Thực sự tôi đau lòng nhưng đành phải quyết liệt từ chối. Sau đó cậu ấy đứng nhìn tôi, không nói thêm điều gì, im lặng bỏ đi. Đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau.



Sau đó nửa năm tôi kết hôn. Đám cưới tổ chức với chi phí lớn và tôi không phải phụ gì. Nếu tôi vẫn ở bên bạn trai bằng tuổi thì khó có đám cưới mơ ước như thế. Cuộc sống hôn nhân thực sự viên mãn, hạnh phúc nên tôi rất hài lòng vì đã đưa ra quyết định đúng. Chồng nuông chiều, hay đưa tôi đi du lịch đây đó, cũng rất tốt với gia đình tôi. Bố mẹ chồng rất hiện đại, lại ở riêng nên tôi và nhà chồng không có va chạm gì. Có điều tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ tới và tò mò về cuộc sống của người yêu cũ. Sau lúc chia tay, vì sợ bị làm phiền, đeo bám nên tôi hủy kết bạn trên mạng xã hội với cậu ấy, may mắn là kể từ lần cuối gặp không thấy cậu ấy liên lạc nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn âm thầm theo dõi trang cá nhân của tình cũ, vẫn thấy ổn, chỉ thỉnh thoảng cậu ấy chia sẻ hình ảnh đi du lịch.

Sau vài năm hôn nhân của tôi bắt đầu trục trặc vì bản thân không muốn có con trong khi chồng đã lớn tuổi. Gia đình hai bên hối thúc vì anh là con trai duy nhất, ai cũng muốn có cháu bế. Có điều tôi không hứng thú với việc sinh con vì rất mê du lịch, nghĩ tới việc mang bầu là sợ. Vì việc này tôi và chồng cãi vã thường xuyên. Sau đó tôi căng thẳng nên gọi điện thoại cho bạn trai cũ. Cậu ấy bắt máy, tôi xưng tên, sau một lúc cậu mới nhận ra. Tôi hỏi: "Xóa số điện thoại của tôi trong danh bạ hay sao mà không nhận ra liền"? Cậu ấy trả lời khá bất lịch sự: "Xóa lâu rồi", làm tôi hơi khó chịu. Tôi tâm sự chuyện trong gia đình, cậu ấy lắng nghe, khuyên tôi nếu mê du lịch quá thì xin chồng thêm một, hai năm để du lịch càng nhiều càng tốt, sau đó sinh con cũng được. Tôi cũng hỏi thăm cuộc sống tình cũ, cậu không muốn chia sẻ nên rất kiệm lời. Tôi nói lời xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, cậu ấy lại xin lỗi và bảo: "Anh rất lấy làm tiếc vì thời gian đó, đáng lẽ anh không nên gọi điện nhắn tin liên tục cho em để níu kéo. Lúc đó do bị sốc nặng nên anh không suy nghĩ được nhiều".

Sau đó trong tuần tôi thỉnh thoảng gọi điện nhưng cậu ấy rất ít nghe máy, có nghe máy cũng kiệm lời. Tôi giận nên nói: "Nếu sợ chồng em biết, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình em thì không cần phải lo, chỉ là gọi điện thăm hỏi thôi". Tình cũ trả lời: "Anh không quan tâm gia đình em hạnh phúc hay không. Anh có bồ rồi, không muốn liên lạc với em nữa, sợ bồ anh hiểu lầm". Sau đó vài ngày, không biết thế nào chồng lại biết tôi gọi cho bạn trai cũ, anh nổi điên, nhắn tin xúc phạm và chửi bới bạn trai cũ của tôi. Anh nói tôi và bạn trai cũ gọi điện tâm sự, tán tỉnh nhau. Bạn trai cũ không trả lời lại, chặn luôn số của vợ chồng tôi.

Tôi giận bạn trai cũ vì không giúp tôi giải thích với chồng, rằng đó chỉ là vài cuộc điện thoại hỏi thăm bạn cũ, không hề có ý ngoại tình. Tôi luôn yêu duy nhất chồng hiện tại mà thôi. Còn bạn trai cũ, sau chuyện này, từ cách anh thô lỗ với tôi qua điện thoại, cộng với việc chỉ biết im lặng, không thanh minh với chồng tôi, tôi thấy cậu ấy vẫn chưa trưởng thành. Tôi xuống nước xin lỗi chồng nên mọi chuyện cũng dịu xuống. Vài năm trôi qua, tôi vẫn vào xem trang cá nhân của cậu ấy nhưng vì còn giận nên không liên lạc.

Gần đây tôi tìm hiểu thấy bạn trai cũ đã đám cưới, vợ cậu ấy rất trẻ và xinh. Nhìn hình cậu ấy hạnh phúc, lòng tôi có chút đau nhói. Không phải tôi cố ý nối lại tình cũ vì bản thân rất yêu chồng, hơn nữa chồng tôi không có gì để chê từ tính cách tới kinh tế. Nhìn hình đám cưới của bạn trai cũ, tôi thấy tiệc được tổ chức rất đơn giản ở nhà, tôi đoán tài chính của họ không khá giả gì. Điều tôi muốn là cho dù không còn yêu nhưng cũng có thể làm bạn tâm sự.

Tôi ít bạn bè, khi xưa cậu ấy luôn lắng nghe tôi nói, sau này tôi không còn tìm được ai như vậy nữa, kể cả chồng, vì khoảng cách tuổi tác chúng tôi. Nhìn cậu ấy cười rạng rỡ trong hình cưới, tôi cảm thấy không vui dù biết đó là sai. Tôi cứ nghĩ mãi, nếu cậu ấy là chồng tôi hiện tại, chắc chắn khi tôi nói không muốn có con, cậu sẽ đồng ý vì rất chiều tôi và nhường nhịn. Tôi có nên hạ mình, thử liên lạc với cậu ấy để làm bạn tri kỷ không?

