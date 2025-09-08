Không thể xin việc vì ngoại hình quá hấp dẫn

BrazilAlê Gaúcha, 21 tuổi, bị hơn 50 gia đình từ chối thuê làm bảo mẫu vì cho rằng ngoại hình của cô quá thu hút, lấn át năng lực.

Gaúcha ở thành phố Porto Alegre tốt nghiệp khóa đào tạo bảo mẫu năm 2022. Kể từ đó đến nay, cô không nhận được lời mời làm việc nào dù đã trải qua hơn 50 cuộc phỏng vấn. Cô cho rằng ngoại hình là nguyên nhân khiến mình thất nghiệp.

Alê Gaúcha. Ảnh: Jam Press/CO Assessoria/@ale_gaucha1

"Ban đầu tôi nghĩ do thiếu kinh nghiệm, nhưng sau quá nhiều lần bị từ chối, tôi tin lý do là thứ khác. Các đường cong cơ thể thu hút sự chú ý nhiều hơn bằng cấp", cô nói với hơn 520.000 người theo dõi trên trang cá nhân của mình.

Theo Gaúcha, trong nghề bảo mẫu ngoại hình quá hấp dẫn là bất lợi. Nhiều nữ chủ nhà lo người giúp việc quá gợi cảm khiến các ông chồng "động lòng".

Cô gái cho rằng mình đang chịu đựng điều ngược lại với "đặc quyền của sắc đẹp", thứ thường mang lại lợi thế cho những người có ngoại hình.

Ngoại hình nóng bỏng của Alê khiến cô không thể làm bảo mẫu cho các gia đình. Ảnh: Jam Press/CO Assessoria/@ale_gaucha1

Không tìm được việc, Gaúcha chuyển sang nghề sáng tạo nội dung và nhanh chóng có lượng người theo dõi lớn. "Vì các đường cong của tôi luôn thu hút sự chú ý, tôi quyết định biến chúng thành một phần công việc", cô chia sẻ.

Theo Gaúcha, nhiều người chỉ nhìn nhận cô là một nhà sáng tạo nội dung cho người lớn mà không biết cô từng muốn một cuộc sống khác. "Dù không còn làm bảo mẫu, hình ảnh tôi từng hướng đến vẫn ở trong mình. Một bên là sự ổn định, bên kia là sự tự do", cô nói.

Minh Phương (Theo Need to Know)