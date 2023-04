Không thể tìm được việc ưng ý sau tám năm đi làm

Tôi 32 tuổi, độc thân, đang trải qua giai đoạn thất nghiệp tồi tệ và mất phương hướng trong cuộc sống.

Tôi tốt nghiệp một trường kinh tế ở Hà Nội. Ra trường, tôi bắt đầu lao đầu vào làm việc. Trong công việc, tôi được các sếp đánh giá cao về năng lực. Do vậy tôi có mức thu nhập tương đối cao so với bạn bè. Tôi thích học hỏi những cái mới nên đầu năm 2020 khi công ty thành lập phòng ban kinh doanh lĩnh vực mới, tôi mạnh dạn đề xuất chuyển sang để có cơ hội học hỏi và thăng tiến. Thời điểm này, đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và tiếp theo là suy thoái kinh tế. Do đó phòng của tôi kinh doanh kém dần đều nên trước Tết năm 2023, công ty quyết định dừng hoạt động lĩnh vực này và cắt giảm toàn bộ nhân sự thuộc phòng tôi. Thời điểm đó, tôi nghĩ có thể đây là cơ hội để tìm kiếm công việc trong môi trường mới.

Tuy nhiên sau hơn tám năm quay lại thị trường tìm kiếm việc làm, tôi đã bị sốc hoàn toàn. Thời điểm này, phần lớn các công ty đều cắt giảm, kinh nghiệm chuyên môn của tôi là mảng bất động sản lại càng khó xin việc, đặc biệt khi chuyển sang lĩnh vực mới. Các công việc đăng tuyển đều yêu cầu tiếng Anh lưu loát, trong khi tôi quên gần hết vì trong quá trình làm việc ít sử dụng.

Tôi thấy mình tụt hậu so với các bạn trẻ và bắt đầu lao vào học tiếng Anh. Do đó tiếng Anh của tôi tiến bộ đáng kể. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi vẫn không tìm được công việc theo nguyện vọng. Tôi dần cảm thấy vô vọng và tự hỏi có nên chấp nhận một công việc với mức thu nhập thấp để có cơ hội cải thiện tiếng Anh và bắt đầu lại từ đầu không?

Dù giờ tôi không đến nỗi chật vật lo từng bữa ăn nhưng thời gian này bắt đầu suy nghĩ mông lung về những việc đã làm trong quá khứ xem sai ở đâu và tương lai sẽ thế nào. Nhìn bạn bè xung quanh đều có gia đình, chồng con, công việc, còn mình chẳng có gì, tôi cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống.

Bạn bè khuyên tôi giai đoạn này có thời gian thư thái bản thân, mở lòng tìm hiểu ai đó rồi kết hôn, an cư lập nghiệp. Nhưng tôi thấy nếu gượng ép rất khó, vả lại đang thất nghiệp, liệu có ai chấp nhận. Tôi thật sự cảm thấy tương lai vô định. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi nên làm thế nào?

Thu Hường

