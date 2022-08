Không thể quan hệ tình dục do co thắt âm đạo

Hà NộiNgười phụ nữ 34 tuổi lấy chồng 7 năm nhưng chưa từng quan hệ tình dục thành công, buộc phải đến bệnh viện can thiệp để sinh con.

Ngày 10/8, bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bệnh nhân bị co thắt âm đạo nên mỗi lần quan hệ, âm đạo co cứng lại như "bức tường" và không thể ân ái thành công. "Trường hợp này ếu tiếp tục cuộc yêu một cách miễn cưỡng sẽ khiến người phụ nữ đau đớn, buộc phải dừng lại", bác sĩ nói.

Để có con, hai vợ chồng quyết định can thiệp bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung để thụ thai. Đồng thời, người vợ tiếp tục điều trị bằng thuốc, tâm lý và tập luyện để cải thiện tình trạng co thắt.

Co thắt âm đạo là một dạng rối loạn chức năng tình dục xảy ra ở bộ phận âm đạo. Khi quan hệ, các cơ âm đạo bị căng ra hoặc thắt chặt lại mỗi khi có sự động chạm hoặc muốn xâm nhập vào bên trong. Căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống tình dục của chị em cũng như hạnh phúc gia đình.

Có nhiều nguyên nhân gây co thắt âm đạo như cơ sàn chậu bị rối loạn dẫn đến co thắt không kiểm soát. Trường hợp bị viêm nhiễm, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... cũng dẫn đến các cơn co thắt. Yếu tố tâm lý cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng này. Nhiều trường hợp căng thẳng, chưa tin tưởng đối tác hoặc người từng bị hiếp dâm, bạo dâm cũng lo lắng, dẫn đến co thắt, không thể quan hệ.

Để điều trị co thắt âm đạo, phụ nữ có thể luyện tập các bài về cơ xương sàn chậu như bài tập Kegel. Ngoài ra, với sự hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh có thể dùng bộ nong âm đạo từ đường kính nhỏ rồi tăng dần to, đặt ống nong vào âm đạo từ tốn, nhẹ nhàng để có thể yên tâm cả về thể chất và tâm lý.

Bệnh nhân có vấn đề tâm lý, nên đến bác sĩ tâm lý để được thực hiện trị liệu đúng cách hoặc nhờ chồng/bạn trai giúp đỡ để vượt qua.

Theo bác sĩ, người phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo không có nghĩa là họ không muốn quan hệ hay không yêu "nửa kia" của mình. Với những trường hợp như thế này, người phụ nữ và cả đối tác cần sự kiên trì.

Bác sĩ khuyến cáo chị em gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, khi yêu bị đau rát hoặc ân ái thành công thì nên đến bác sĩ khám để được điều trị sớm. Ngoài nguyên nhân co thắt âm đạo, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm ở nữ giới như ung thư, viêm nhiễm...

Minh An