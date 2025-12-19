Không thể nghỉ hưu vì con trưởng thành 'cố thủ' trong nhà

Thay vì tận hưởng tuổi già hay du lịch, nhiều bậc cha mẹ ở Anh đang kiệt sức vì phải phục vụ những đứa con U30, U40 quay về "ăn bám" do khủng hoảng kinh tế.

Ở tuổi 63, bà Serena vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi làm về, bà đối mặt với núi quần áo bẩn. Trong số 7 người con của bà, ba người chưa chịu rời đi, một người 23 tuổi đang học đại học, người 28 tuổi đang tích cóp mua nhà và người con lớn 34 tuổi vừa trở về sau khủng hoảng tâm lý.

"Tôi thấy mình đã làm mẹ quá lâu và thực sự kiệt sức", Serena thú nhận. Vợ chồng bà khao khát không gian riêng và sự dư dả tài chính tuổi xế chiều, nhưng thực tế lại là sự chật chội và gánh nặng chăm sóc không dứt.

Serena là một trong những nạn nhân của xu hướng "boomerang kids" (những đứa con quay về, ăn bám cha mẹ) đang ngày càng phổ biến. Nghiên cứu của Đại học Essex cho thấy 15% người trẻ Anh trong độ tuổi 21-35 đã ít nhất một lần quay về sống với bố mẹ sau khi thất nghiệp hoặc chia tay.

Ảnh minh họa: Guardian

Robert và vợ từng lên kế hoạch đi du lịch dài ngày sau khi nghỉ hưu. Dự định đổ bể khi con trai họ thất nghiệp và dọn về nhà. Dù miễn cưỡng nhường một phòng cho con, ông Robert thừa nhận rất khó xử trong sinh hoạt. "Nếu con mới 18, tôi sẽ dạy dỗ. Nhưng với một người đàn ông trưởng thành, tôi chỉ biết quan tâm chừng mực vì nó không thích bị chỉ bảo", ông nói.

Các chuyên gia tâm lý gọi hiện tượng này là "full nesting" (tổ chim đầy) - chỉ việc cha mẹ già vẫn phải sống chung với con cái đã lớn. Tình trạng này khiến nhiều phụ huynh phải hoãn kế hoạch nghỉ hưu, chất lượng cuộc sống suy giảm tương đương với việc gánh chịu bệnh tật tuổi già.

Với Julia, 54 tuổi, ở London, niềm vui con trai tìm được việc làm nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo khi anh quyết định dọn về nhà cùng bố mẹ và hai em để tiết kiệm, thay vì thuê trọ. Bà Julia đành phải tính tiền thuê nhà và yêu cầu con làm việc vặt đổi lại các bữa ăn.

"Thế giới của chúng quá khác chúng ta ngày xưa. Giờ đây, ngay cả một chầu bia với bạn bè cũng là gánh nặng tài chính với người trẻ", bà Julia cảm thông nhưng cũng lo lắng "nếu hai đứa em cũng bắt chước anh nó, không biết bao giờ tôi mới được nghỉ hưu".

Không chỉ áp lực tài chính, mâu thuẫn lối sống là điều khó tránh. Rob, cựu quân nhân 77 tuổi, phải đón con gái Jess trở về nhiều lần: sau tốt nghiệp, khi chuyển việc và mới nhất là sau ly hôn. Lần này, cô mang theo cả cháu gái 5 tuổi, khiến ngôi nhà của ông Rob chật cứng và bừa bộn.

"Khi những đứa con trưởng thành quay về, chúng rất dễ cư xử như những đứa trẻ, mặc định rằng bố mẹ vẫn sẽ nấu ăn và phục vụ như ngày xưa", ông Rob đúc kết. Để sống chung hòa bình, vợ chồng ông buộc phải ra "thiết quân luật": phân chia việc nhà rõ ràng và thu tiền trọ sòng phẳng.

Ngọc Ngân (Theo Guardian)