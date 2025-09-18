Không thể gần gũi vợ vì 'thấy tội lỗi' sau massage

Người đàn ông 35 tuổi sau lần đi massage trá hình rơi vào ám ảnh, cảm giác tội lỗi đeo bám, dẫn đến "khởi cương rồi nhanh chóng xìu" khi gần gũi vợ và dần né tránh chuyện chăn gối.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết các xét nghiệm testosterone, đường huyết, lipid máu không ghi nhận bất thường. Siêu âm Doppler dương vật cho vận tốc bơm máu trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân có điểm số về lo âu, trầm cảm mức độ trung bình trên thang đánh giá.

Bác sĩ chỉ định điều trị thuốc kết hợp tham vấn trị liệu tâm lý. Sau ba tháng, tình trạng cương cải thiện, các chỉ số về lo âu giảm dần. Bệnh nhân cho biết "không hiểu vì sao chỉ sau một lần massage lại trở thành nỗi ám ảnh kéo dài".

Theo bác sĩ Duy, massage trá hình có thể gây rối loạn chức năng tình dục do tâm lý, bắt nguồn từ chuỗi phản ứng sinh học - thần kinh - nội tiết bị kích hoạt bởi cảm xúc tiêu cực. Vùng hạch hạnh nhân và vỏ não trước trán vốn giữ vai trò kiểm soát cảm xúc, hành vi. Khi cảm giác tội lỗi xuất hiện, trung tâm khoái cảm bị ức chế, giảm giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh then chốt cho ham muốn tình dục.

Lo âu và tội lỗi còn khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, làm co mạch máu trong thể hang, đồng thời cản trở tác dụng của nitric oxide - con đường chủ yếu giúp dương vật cương cứng. Người bệnh thường rơi vào vòng xoáy "càng cố gắng cương, càng lo sợ thất bại", khiến căng thẳng gia tăng và dương vật nhanh chóng xìu xuống. Điều này lý giải vì sao kết quả thăm khám cho thấy cơ quan sinh dục vẫn bình thường nhưng hiệu quả quan hệ lại kém.

Một nghiên cứu của Shamloul và Ghanem trên Nature Reviews Urology cho thấy yếu tố tâm lý là nguyên nhân chính trong 20-30% trường hợp rối loạn cương. Ở nam giới dưới 40 tuổi, tỷ lệ này có thể vượt 50%. Nói cách khác, "chiếc chìa khóa" nhiều khi nằm ở não bộ chứ không phải ở mạch máu.

Xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ khuyến cáo những trường hợp xét nghiệm và siêu âm đều bình thường nhưng quan hệ liên tục thất bại, cần nghĩ đến rối loạn cương do tâm lý. Nhóm bệnh nhân này nên được tiếp cận bằng trị liệu tâm lý có cấu trúc, sự hỗ trợ từ bạn đời, cùng thay đổi lối sống. Thuốc ức chế PDE5 chỉ là giải pháp tạm thời để lấy lại tự tin.

Nam giới rối loạn cương do tâm lý cần hiểu rằng đây không phải "lỗi vĩnh viễn". Cảm xúc tiêu cực có thể khiến cơ thể tạm thời mất kiểm soát phản xạ cương, nhưng tình trạng này hoàn toàn hồi phục nếu được điều trị và thay đổi lối sống. Giữ tâm lý thoải mái, chia sẻ với bạn đời và đi khám chuyên khoa sẽ giúp cải thiện nhanh hơn.

Lê Phương