Không quân Trung Quốc bị nghi 'nhái' phim Hollywood

Video oanh tạc cơ H-6 tấn công mục tiêu do không quân Trung Quốc công bố được cho là bắt chước cảnh quay từ hai phim Hollywood.

Trung tâm tuyên truyền và văn hóa của không quân Trung Quốc đăng video dài 2 phút 15 giây trên tài khoản Weibo hôm 19/9. Video được chèn nhạc nền trang trọng, kịch tính như phim Hollywood, cho thấy oanh tạc cơ chiến lược H-6K cất cánh từ một căn cứ của Trung Quốc ở vùng sa mạc.

Máy bay H-6K trong video phóng tên lửa vào một đường băng bên bờ biển và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù không quân Trung Quốc không định danh đường băng trong video, hình ảnh vệ tinh cho thấy cách bố trí giống căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Ảnh so sánh cảnh quay phim Hollywood (trái) với video của không quân Trung Quốc do người dùng mạng xã hội chỉ ra. Ảnh: Apple Daily.

Video đạt hơn 4,72 triệu lượt xem trên Weibo tính đến ngày 21/9, nhưng người dùng mạng xã hội Trung Quốc phát hiện một số hình ảnh trong video rất giống cảnh phim Hollywood. Cảnh quay các vụ nổ liên tiếp do tên lửa gây ra được cho là lấy ra từ bộ phim Transformers, The Rock và The Hurt Locker.

Nhiều người dùng Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ hoặc giận dữ vì cường quốc thứ hai thế giới lại sử dụng phim bom tấn của Hollywood trong video quảng bá sức mạnh không quân.

"Hóa ra giấc mơ về sức mạnh vĩ đại của chúng ta được chắp nối bằng cách biên tập các đoạn phim Mỹ", một người dùng Weibo cho hay.

"Chúng ta quảng bá máy bay quân sự trong nước bằng cách sử dụng phim Hollywood của Mỹ, thật khó chịu?", một người khác bày tỏ, trong khi người thứ ba bình luận: "Đó là video quảng bá quốc gia chúng ta, tại sao không sử dụng hình ảnh của chính mình?".

H-6K là oanh tạc cơ mới nhất được Trung Quốc nâng cấp từ H-6 phát triển dựa trên nguyên mẫu Tu-16 của Liên Xô từ những năm 1950. Trung Quốc gần đây đối đầu với Mỹ về nhiều vấn đề như quốc phòng, công nghệ, thương mại, Hong Kong và Đài Loan.

Trung Quốc bị nghi dùng phim Hollywood trong video mô phỏng tấn công Oanh tạc cơ H-6K trong video được không quân Trung Quốc công bố hôm 19/9. Video: PLAAF.

Huyền Lê (Theo Guardian)