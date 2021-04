Không qua cắt loại Masters vẫn được tiền

Golfer dự Masters, dù phải rời giải sau 36 hố, vẫn nhận 10.000 USD từ Ban tổ chức - sân Augusta National.

Theo thông lệ golf chuyên nghiệp, đấu thủ chỉ được tiền thưởng khi qua cắt loại. Nhưng Masters thì khác. Major độc quyền của Augusta National hào phóng hỗ trợ mỗi golfer dự giải đến 10.000 USD, tương tự US Open – sự kiện đồng đẳng do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức. Khoản này có thể xem như thù lao xuất hiện, đồng nghĩa với việc hễ có mặt trong danh sách đấu, golfer chắc chắn có tiền.

Nhưng được vé dự không đơn giản vì Masters "kén chọn", chỉ dành cho top 12 chung cuộc kỳ đấu trước, các nhà vô địch major và top 50 thế giới (bảng OWGR). Danh sách tranh Masters 2021 gồm 88 đấu thủ.

Không qua cắt loại, nhưng những golf như Dustin Johnson vẫn nhận thù lao tham dự hậu hĩnh từ Masters. Ảnh: The Masters

Hai major còn lại cũng trợ cấp cho golfer về sớm – 3.100 USD ở PGA Championship, 5.000 – 7.500 USD tuỳ thành tích 36 hố tại The Open Championship.

Xét quỹ thưởng trong bộ tứ major truyền thống, Masters ở mức 11,5 triệu USD, chỉ sau US Open với 12,5 triệu USD trong khi PGA Championship đạt 11 triệu USD. Sự kiện do Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) sở hữu hơn 250.000 USD so với The Open Championship của Royal & Ancient (R&A).

Khi thắng Masters thứ 85 hôm 11/4, Hideki Matsuyama lĩnh 2,07 triệu USD. Còn Bryson DeChambeau ẵm 2,25 triệu USD hồi đoạt US Open 2020.

Nhưng kỉ lục tiền thưởng lại thuộc về giải đấu được xem là "major thứ năm" – The Players Championship. Sự kiện chủ lực của PGA Tour đạt quỹ thưởng 15 triệu USD, trong đó 2,7 triệu USD cho nhà vô địch Justin Thomas hôm 14/3.

Quốc Huy tổng hợp