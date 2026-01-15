Không phận Iran vắng bóng máy bay

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy không máy bay dân sự nào bay qua Iran sau khi nước này thông báo đóng không phận.

Trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho biết Iran ngày 14/1 đã phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM), trong đó tuyên bố đóng cửa không phận đối với mọi máy bay qua nước này, trừ các chuyến bay quốc tế đến và đi được Tehran cho phép.

Lệnh đóng không phận của Iran ban đầu có hiệu lực từ 1h45 đến 4h ngày 15/1 (5h15-7h30 giờ Hà Nội). Iran sau đó gia hạn thời gian áp dụng là 4h44-7h (8h14-10h30 giờ Hà Nội). Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy gần như không máy bay nào hoạt động trên bầu trời Iran trong sáng nay, trong khi lưu lượng hàng không tại các quốc gia láng giềng vẫn nhộn nhịp.

Khu vực không phận Iran vào sáng 15/1. Đồ họa: FlightRadar24

Giới chức Iran chưa giải thích lý do ban hành quyết định trên. Iran đóng không phận trong lúc căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang vì các cuộc biểu tình tại quốc gia Tây Á. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo có thể can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 14/1 dường như dịu giọng hơn khi nói rằng "hành động sát hại người biểu tình tại Iran đã chấm dứt", cũng như cho biết ông sẽ "theo dõi và xem xét khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự".

Một số quốc gia đã cảnh báo công dân về tình hình tại Trung Đông. Chính phủ Australia khuyến cáo công dân nước này cần hết sức thận trọng khi đi tới khu vực, do xung đột ở Trung Đông có thể làm gia tăng căng thẳng tại những nơi gần đó, dẫn đến việc đóng không phận, hủy chuyến bay và cản trở đi lại.

Nhiều hãng hàng không trong những ngày qua đã hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến thủ đô Tehran. Giới chức Đức hồi đầu tuần khuyến cáo các hãng không cho máy bay vào Iran. Tập đoàn Lufthansa ngày 14/1 thông báo họ sẽ tránh không phận Iran và Iraq cho tới khi có thông báo mới.

Mỹ cấm tất cả chuyến bay thương mại của nước này qua Iran. Các hãng hàng không như Emirates, Qatar Airways và Turkish Airlines đã hủy nhiều chuyến bay đến Iran trong tuần qua.

Nguyễn Tiến (Theo CNBC, AP, AFP, Reuters)