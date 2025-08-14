Blogger du lịch Mỹ cảnh báo không nên đặt điện thoại trực tiếp vào khay đi qua máy quét tại sân bay vì đây là cách nhanh nhất để bị mất trộm.

Khu vực để hành lý đi qua máy an ninh tại sân bay thường mang lại cảm giác vội vã, hỗn loạn, khi hành khách phải nhanh chóng bỏ các chai đựng chất lỏng, thiết bị điện tử và các đồ dùng khác để đưa qua máy quét. Tiffany, blogger du lịch người Mỹ, cho biết du khách nên tránh để trực tiếp điện thoại lên khay nhựa kiểm tra. Thay vào đó, mọi người nên cho vào túi kéo khóa trong balo.

Tiffany cho biết từng đặt thẳng điện thoại vào khay kiểm tra an ninh và một lần được nhân viên sân bay cảnh báo đây là cách nhanh nhất để bị mất trộm.

Hành khách để đồ dùng cá nhân vào khay để đưa qua máy quét tại sân bay. Ảnh: BBC

Điện thoại là món đồ bị mất trộm thường xuyên nhất vì chúng được đặt ngay trực tiếp trên khay, ai cũng nhìn thấy. "Trong khi hàng chờ có thể bị ùn, chỉ cần một hành khách xấu tính đứng đó tiện tay lấy, bạn sẽ không biết mình mất đồ khi nào", cô nói.

Nhiều người đã vào đặt câu hỏi về lời khuyên của Tiffany, vì cho rằng tại nhiều sân bay nhân viên an ninh thường yêu cầu hành khách lấy toàn bộ thiết bị điện tử ra khỏi túi. Tuy nhiên, người khác cho biết không phải mọi sân bay trên thế giới đều làm vậy, và hành khách chỉ nên lấy thiết bị điện tử đặt vào khay khi được yêu cầu.

"Nếu không ai nhắc nhở, cứ để điện thoại trong túi và kéo khóa lại. Thứ duy nhất tôi thấy nhân viên yêu cầu để ra ngoài là laptop", một người để lại bình luận.

Mỗi năm, hàng nghìn đồ vật bị thất lạc ở sân bay. Theo TSA, chỉ riêng tại các sân bay Mỹ, mỗi tháng có khoảng 90.000 - 100.000 món đồ bị bỏ quên tại các điểm kiểm tra an ninh.

Không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh Tiffany chia sẻ lý do không nên để điện thoại trực tiếp lên khay. Video: Tiktok/ travel.by.the.books

Cũng liên quan đến kiểm tra an ninh, các chuyên gia du lịch tại Anh đã lưu ý hành khách khi đi qua sân bay Gatwick, Anh, hè này không nên mang theo táo. Theo đó, nhiều người đã bất ngờ khi bị nhân viên sân bay hỏi: "Anh/chị có để táo trong túi không".

Từ tháng 3, toàn bộ khu vực an ninh của Gatwick được trang bị máy quét CT 3D hiện đại, cho phép hành khách không cần tách chất lỏng dưới 100ml hay lấy thiết bị điện tử ra khỏi túi. Công nghệ này được kỳ vọng rút ngắn thời gian chờ và giảm tắc nghẽn vốn kéo dài từ năm 2006.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng vận hành, máy quét liên tục phản ứng với những vật dụng vô hại như táo và nghi ngờ đó là thiết bị liên quan đến khủng bố như bom, khiến nhiều người phải dừng lại để kiểm tra thủ công. Một hành khách cho biết khi qua cổng an ninh hôm 26/7, anh bị nhân viên an ninh lôi quả táo Granny Smith (táo xanh của Australia) ra khỏi balo và giải thích ngắn gọn: "Máy quét không thích táo".

Không chỉ trái cây, một số đồ vật đặc khác, như sổ nhật ký dày, cũng có thể kích hoạt cảnh báo của máy quét. Hiện tại, đại diện sân bay Gatwick từ chối bình luận về vấn đề này.

Anh Minh (Theo DM)