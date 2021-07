'Không nên đắn đo đầu tư cho không gian sống'

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cho rằng một không gian sống đồng điệu tính cách cũng chính là nuông chiều bản thân, do vậy không nên quá đắn đo trong việc đầu tư.

Với vai trò host trong chương trình "The Master of Living Show" của thương hiệu phát triển bất động sản hàng hiệu Masterise Homes, nam ca sĩ có nhiều chia sẻ về góc nhìn cá nhân trong việc tìm kiếm chốn ở đúng nghĩa.

- Điều gì khiến anh đồng ý tham gia chương trình của một đơn vị phát triển bất động sản?

Đó là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Trước đây Tuấn chỉ hát và chia sẻ mình với khán giả trên sân khấu. Thế nhưng, với chương trình The Master of Living Show, Tuấn có cơ hội trò chuyện cùng những người bạn là chuyên gia trong những lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc, để xem cách họ nhìn và cảm nhận cuộc sống như thế nào.

Như Tuấn đã chia sẻ, Tuấn yêu cái đẹp, ngưỡng mộ tính thẩm mỹ và là một người nghệ sỹ với bản tính đầy cảm xúc. Do đó, Tuấn luôn mong muốn tìm đến những không gian cùng hơi thở và ngôn ngữ của cái đẹp. Đặc biệt là không gian sống.

Hà Anh Tuấn tại không gian nhà mẫu của Masteri West Heights.

The Master of Living Show là một sáng tạo mới, đã khai phá sự vô hạn trong tính đa dạng về phong cách sống tại Việt Nam. Khi được mời tham gia vai trò chủ nhà của chương trình, Tuấn háo hức và chộp lấy cơ hội trò chuyện với những chuyên gia và khách mời hàng đầu hướng đến những tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta sẽ soi mình rõ hơn trong những kiến thức sâu sắc và những cuộc trò chuyện thú vị. Đặc biệt ở đó có nhạc hay nữa.

Không gian sáng tạo nghệ thuật của The Master of Living Show.

- Tiêu chí của Tuấn khi chọn một ngôi nhà, một tổ ấm cho riêng mình là gì?

Phải là nơi vừa vặn và đại diện cho chính phong thái sống của mình. Nôm na dù đi khắp thế gian, đó vẫn là nơi ấm áp nhất mà mình thèm muốn quay trở về. Tuấn không tìm một ngôi nhà, Tuấn tìm một không gian sống.

Tuấn yêu thích sự xanh mát của cây cỏ và sự bình yên, tĩnh lặng chan hòa cùng thiên nhiên. Do đó nếu được chọn, Tuấn sẽ chọn một nơi tràn đầy mảng xanh cho tổ ấm của mình. Tuấn yêu thích khái niệm "mang thiên nhiên vào nhà" của The Master of Living show. Không chỉ tạo nên một không gian sống thư thả, hoà mình với thiên nhiên, khái niệm thiết kế tinh tế còn là cách chúng ta tự chữa lành cho bản thân, tôn trọng cuộc sống của chính mình và môi trường sống.

Tôi có cơ hội xem qua các thiết kế của Masterise Homes, đặc biệt là dự án Masteri West Heights và ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế lịch lãm, tôn trọng thiên nhiên và nâng tầm trải nghiệm cuộc sống của dự án.

Điểm nhấn có lẽ phải nhắc đến hệ thống tiện ích như thư viện mở ngoài trời, thác nước ánh sáng, công viên nước tương tác. Thử tưởng tượng mình được thư thả ngồi đọc sách, giữa thiên nhiên và mây trời, giữa âm thanh trong trẻo của trẻ con, tất cả tạo nên một giai điệu cuộc sống du dương và nhẹ nhàng lắm.

Một góc cảnh quan của Masteri West Heights.

Bể bơi trên cao với làn nước trong mát và vườn xanh lọc không khí tại đây cũng là những điều Tuấn để tâm. Tất cả những bố trí này lần nữa khẳng định khái niệm "mang thiên nhiên vào nhà" mà chúng ta vừa nhắc đến.

Chúng ta đều hiểu rõ sự phát triển của các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM cũng dần phải đánh đổi bằng sự trong lành của không khí. Chính vì thế nếu ngôi nhà của mình sở hữu một vườn lọc không khí đầy cây xanh có phải rất tuyệt vời? Chúng ta sẽ luôn có bầu không khí xanh mát để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống này.

Tiện ích bể bơi tại dự án.

Toàn bộ cảnh quan được thiết kế bởi Land Sculptor với triết lý mang đến một không gian sống nhân văn và chất lượng cho cư dân, bằng các thiết kế nghệ thuật nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao. Họ đã thực hiện nhiều dự án khác nhau ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

- Dòng bất động sản cao cấp hiện khá thu hút giới trẻ, song có nhiều bài toán đặt ra với họ trong đó có chi phí đầu tư, tiện ích... Anh nghĩ sao về điều này?

- Đầu tư cho không gian sống là khoản đầu tư không bao giờ đắn đo! Vì nó đem lại những giá trị vô hình trong tương lai. Chúng ta luôn là những người trẻ, đầy năng lượng yêu đời, làm việc và sống xứng đáng với chính giá trị bản thân mình.

Đó là lý do vì sao Tuấn ưu ái các dự án căn hộ cao cấp. Với lịch trình bận rộn, Tuấn luôn đề cao những khu căn hộ đa dạng tiện ích. Tuy nhiên, với tính chất công việc, Tuấn lại đặc biệt quan tâm đến chất lượng không gian nội thất và tầm nhìn của căn hộ mình lựa chọn. Một không gian nội thất được chăm chút kỹ lưỡng sẽ mang tới nguồn cảm hứng lớn.

Và tôi tìm thấy những điều đó tại Masteri West Heights. Tôi thấy những khoảng trời xanh mát từ tầm nhìn rộng mở, sự đồng điệu với ngôn ngữ thiết kế lịch lãm và tinh tế tại nơi này. Mọi thứ đều có tiếng nói chung, từ khu vực sảnh đón tuy sang trọng nhưng rất ấm áp, đến các chi tiết tỉ mỉ trong nội thất cùng những trang thiết bị đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Thời gian qua tôi đồng hành cùng Masterise Homes để lan toả thông điệp của giải pháp "Homes for Homes - Nhà đổi nhà". Tôi cho đây một sáng kiến nhân văn cùng với tham vọng mang đến cuộc sống chất lượng quốc tế cho nhiều người dân Việt Nam.

- The Veston Concert được đánh giá là tiếp nối thành công của chuỗi show ghi dấu ấn cá nhân Hà Anh Tuấn. Cảm xúc của anh lúc này thế nào?

- Đến tận giờ, Tuấn vẫn nghĩ "The Veston Concert" là một sự may mắn lớn với mình. Tuấn hay đùa rằng mình được trời thương, khán giả yêu và cuộc sống thì đối đãi tốt. Hai đêm concert đầu tháng 4 sẽ còn ghi dấu mãi trong ký ức của Tuấn như một câu chuyện hay, giàu cảm xúc và cảm hứng sống.

Được đứng hát cùng hàng vạn khán giả của mình giữa cái lạnh mùa xuân của Đà Lạt, dùng âm nhạc để cầu chúc cho nhau sự bình yên giữa những đổi thay khó đoán định của cuộc đời, đó là một điều kì diệu! Quan trọng nhất, khi chia tay nhau, Tuấn đã hẹn khán giả cho lần gặp mặt tiếp theo, đông đủ hơn, mạnh khoẻ hơn, bình an hơn. Sức mạnh từ âm nhạc, sự sẻ chia mà chúng ta trao tặng nhau cũng chỉ để đạt được mục đích đó.

