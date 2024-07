'Không nên coi chuyện tình dục như hơi thở'

'Gần chồng thì mình hạnh phúc với chồng; không gần chồng thì mình vui với con và những niềm vui khác'.

Bài: "Mẹ đơn thân sống không cần chuyện chăn gối, liệu có ổn" nhận được nhiều sự chia sẻ, xin tổng hợp những chia sẻ nổi bật nhất.

Nhiều người sai khi nghĩ bỏ chồng sẽ khổ cực lắm

Tôi hạnh phúc vì có con, được làm những việc khiến con vui vẻ, được đồng hành cùng con trưởng thành. Tôi dạy con việc thiếu vắng ba không phải vấn đề lớn, mất một mà được nhiều thứ khác, luôn suy nghĩ và đưa ra lựa chọn phù hợp với tầm nhìn trên 5 năm là được. Về bản thân, tôi thấy vô cùng tự do, vui vẻ ngoài sức tưởng tượng dù không yêu ai, tự lo mọi thứ, không dựa vào ai. Thu nhập tôi bình thường do làm văn phòng, chỉ lo cho hai mẹ con. May mắn gia đình ngoại có sức khỏe, kinh tế ổn. Tôi nghĩ mình vui vẻ sẽ truyền năng lượng tích cực cho con.

Ảnh minh họa AI

Tôi thấy mọi người luôn nghĩ mẹ đơn thân sẽ cơ cực lắm, chắc hẳn hối hận lắm khi bỏ chồng (ngay cả chồng cũ tôi cũng nghĩ thế). Tôi muốn truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác, khi các bạn suy nghĩ kỹ, cho đối phương đủ thời gian, làm những gì cần thiết, có công việc, chuẩn bị đủ tài chính cho 6 tháng sinh hoạt, hãy cứ tự tin bước ra khỏi hôn nhân. Đời ngắn lắm, trân trọng cảm xúc của chính mình thôi. (Camaptrang)

Sếp xinh đẹp, giỏi giang nhưng 50 tuổi vẫn cô độc

Công ty tôi làm cách đây 15 năm có một chị trưởng phòng nhân sự rất xinh, trẻ so với tuổi. Hồi đó chị ấy 38 tuổi, biết 2 thứ tiếng, trình độ đại học, thu nhập cũng thuộc hàng cao so với mặt bằng chung. Vậy mà chị ấy không thể lấy chồng nổi, bởi nếu bằng tuổi chị thì đàn ông người ta có vợ con đuề huề rồi hoặc bỏ vợ, vợ bỏ; người ít tuổi hơn thì chị lại không thích. Đến bây giờ chị hơn 50 tuổi, vẫn làm công ty đó và chưa có ai bên cạnh. (hop.phamxuan1302)

Bố đơn thân ly hôn 7 năm vẫn chưa tìm được người ưng ý

Là đàn ông đơn thân, cũng khó khăn tìm bạn gái chứ đâu phải chỉ có phụ nữ đơn thân mới khó tìm bạn trai. Tôi 41 tuổi, ly hôn 7 năm, mỗi khi muốn tìm người bạn tâm sự lại phải suy nghĩ. Với các cô nàng nhỏ tuổi, tôi sợ sẽ dễ dính vào người đào mỏ, các bạn đồng tuổi chưa chồng lại làm giá, còn các bà mẹ đơn thân thì phòng thủ, e dè, đó cũng là tâm lý chung.

Các bà mẹ đơn thân cứ sống tự nhiên, thiếu thốn thì nói thiếu thốn, muốn chuyện ấy thì cứ cởi mở nói chuyện với đối tác, đâu có vi phạm pháp luật đâu mà e dè, sợ thiên hạ bàn tán. Tôi khi nói chuyện với một nguời phụ nữ mà mình chú ý, tôi luôn nói thật là bản thân ly hôn, nghèo, lương đủ ăn. Tôi rủ họ đi cà phê nói chuyện, xem phim, xem mình có hợp không, nếu hợp thì tiến thêm tùy theo cảm xúc. Với tôi, thành thật luôn là chìa khóa thành công. Chúc tác giả sớm tìm được đối tượng cho riêng mình. Còn chuyện chăn gối, nhịn hay không nhịn chỉ có tác giả mới biết và làm được chứ không phải ai khác. (taolaoxidu20)

Ảnh minh họa AI

Không nên coi chuyện tình dục như hơi thở

Bao nhiêu năm qua, tác giả sống mà không cần chuyện đó vẫn sống ổn, vì thế cứ sống như vậy thôi, không cần phải đi bước nữa. Tôi là người sống theo lối cũ, truyền thống, thấy cuộc sống đâu nhất thiết phải coi chuyện tình dục như hơi thở. Tôi nghĩ tốt nhất đừng vướng vào những mối quan hệ mập mờ, khổ người khổ mình và con cái. Tôi lập gia đình được 10 năm, chồng đi làm xa, tháng về 2-3 lần, lâu nhất là hai tháng anh mới về. Với tôi, chuyện chăn gối có hay không cũng chẳng sao.(Cô nàng ngổ ngáo)