Không năng động và giỏi Toán nhưng lỡ đỗ ngành Logistics

Em trượt nguyện vọng Sư phạm Anh, đỗ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, nhưng đang thấy bế tắc, muốn chuyển ngành.

Em thấy mình không năng động, cũng không giỏi Toán. Em đang có ý định xin chuyển sang ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) rồi thi chứng chỉ nghiệp vụ, để sau chuyển sang giảng dạy. Nhưng đây là đường vòng và em sẽ phải xoay xở rất nhiều.

Còn cách khác là năm sau em thi lại để vào Sư phạm. Nhưng chương trình mới, có nhiều thay đổi, em sợ học khó hơn và khả năng đỗ cũng chấp chới. Thực sự em đang không biết nên phải làm thế nào để đưa ra quyết định, em cứ có cảm giác bất an, khó khăn trong việc quyết định. Còn tiếp tục học thì em thấy bế tắc. Mong mọi người góp ý giúp em.

Hương