Không muốn cưới dù có con với anh

Tôi là mẹ đơn thân 10 năm rồi, cả hai ở gần nên nhanh chóng gặp mặt sau một tháng trò chuyện qua email.

Sau đó tầm một năm chúng tôi có ý định kết hôn, do dịch bệnh và một vài trục trặc nên hoãn lại. Hiện tại tôi có em bé được năm tháng, không muốn cưới nữa vì phát hiện anh cá độ bóng đá. Trước giờ chúng tôi độc lập tài chính, tự chủ được cuộc sống, vì thế tôi cũng không kiểm soát tài chính của anh.

Tôi có công việc kinh doanh riêng, thu nhập ổn. Chồng cũ từng dính cá độ, bài bạc, nợ nần, tôi không chấp nhận nên mới ly hôn. Khi biết anh cá độ, tôi không còn muốn cưới nữa vì biết nếu đi tiếp sẽ lại tiếp tục vào vết xe đổ ngày trước. Giờ điều tôi lăn tăn nhất là con, khi con không có cha một cách danh chính ngôn thuận. Tôi cũng không thể đánh cược cuộc sống một lần nữa khi biết chắc mình sẽ lại thất bại.

Anh vẫn khóc lóc, van xin tôi nghĩ tới con, hứa sẽ không chơi nữa. Anh nói chỉ do đợt rồi làm ăn thất bại nên túng quẫn mới làm liều. Việc làm ăn của anh gặp trục trặc tôi có biết, cũng hỗ trợ anh nhưng tới giờ vẫn chưa ổn định lại được. Có thể anh chơi cá độ lâu rồi nhưng kín đáo nên tôi không biết, giờ tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa. Tôi biết đã dính vào cá độ, bài bạc thì rất khó để từ bỏ. Gia đình anh đã biết chuyện và kiên quyết từ mặt anh. Tôi chưa nói với gia đình mình, sợ ông bà lại lo lắng.

Tôi dự định cả hai tiếp tục sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, để con vẫn có bố, tôi cũng chỉ hỗ trợ anh như một người bạn, không phải ràng buộc vào những nợ nần do cá độ, bài bạc của anh sau này. Tôi vẫn khuyên anh nhưng không thể biết anh có bỏ hay không? Tôi nói nếu anh nợ nần do làm ăn thất bại thì mình không ngại cùng anh gánh vác, nhưng nếu nợ nần do cá độ, bài bạc tôi sẽ tuyệt đối không giúp dù chỉ một xu. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.

Hồng

