Thân chào mọi người và chào em, người có thể đang tình cờ lướt nhanh qua bài viết của anh. Chúc em luôn vui khỏe và lạc quan yêu đời.

Lại một ngày dài trôi qua với những ngổn ngang công việc, trái tim anh bỗng thèm khát một chút bình yên ở bên người thương. Cũng lâu rồi anh bỏ quên thứ gọi là tình yêu để vùi đầu vào công việc và guồng quay của cuộc sống, chạy theo những hối hả của chốn Sài thành. Một ngày như mọi ngày, nhưng sau khi bình tâm nhìn lại, anh cảm thấy mình vẫn còn đang thiếu một thứ gì đó và anh chợt nhớ đó là em. Không mong em hoàn hảo - chỉ cần em biết hoàn thiện, vì anh nghĩ không ai sinh ra mà tự nhiên vẹn toàn. Ngọc quý cũng từ viên đá mài dũa mà thành hình đấy thôi, em nhỉ.

Một chút về anh để em dễ hình dung nhé. Anh đến từ dải đất miền Trung, gia đình anh chị em, ba mẹ thuận hòa và không cổ hủ. Anh tốt nghiệp đại học và làm việc ở Sài Gòn, công việc văn phòng và tính chất công việc cũng linh hoạt, anh tự chủ về tài chính. Về ngoại hình thì không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ; khoản này anh nghĩ mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận riêng ha.

Anh có chơi thể thao, yêu thiên nhiên, thích đi du lịch khám phá những địa điểm mới; có thể là một chuyến đi ngắn ngày xả stress. Anh cũng chưa từng kết hôn hay vướng tứ đổ tường, không hút thuốc nhưng có ăn nhậu với mục đích xã giao với mọi người, luôn cố gắng phấn đấu trong công việc và sống có trách nhiệm. Và cũng còn thêm nhiều điều nữa, nhưng nếu hữu duyên kết nối, mình sẽ chia sẻ thêm nhiều chuyện hơn về nhau, em nhé.

Anh mong em nghiêm túc trong chuyện tình cảm; là người miền Trung như anh hoặc miền Nam để mình dễ kết nối. Và tuyệt vời hơn nếu em cùng tần số như anh, vì anh nghĩ trong một mối quan hệ, để duy trì bền lâu, cả hai cần sự đồng điệu về bản thân, suy nghĩ và tâm hồn.

Nếu đi được xa hơn, anh thích và trân trọng những bữa cơm gia đình, biết sẻ chia công việc. Nếu em nấu nướng, anh có thể dọn dẹp hoặc ngược lại. Hoặc sau giờ tan làm, mình có thể cùng nhau dạo phố, ăn uống một chút rồi kể cho nhau nghe những chuyện của một ngày dài. Những lúc rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ, mình có thể chăm chút cây cối, nghe một bài nhạc yêu thích, nấu một món ăn ngon hoặc xách balo lên và chúng ta cùng đi, vì cuộc sống được bao nhiêu mà hững hờ, phải không em nhỉ.

Cũng có thể là cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những tháng nắng ngày mưa. Những lúc nắng, chúng ta ai cũng sẽ tươi cười rạng rỡ, nhưng những ngày mưa đâu đó cũng sẽ mang đến những nỗi buồn cho nhau. Điều quan trọng anh nghĩ là nếu chúng ta cùng biết sẻ chia, thấu hiểu, động viên và cố gắng thì mọi giông bão cũng sẽ đồng hành và vượt qua; sau cơn mưa trời cũng sẽ lại sáng.

Nếu em lướt qua và cảm thấy hợp ý, đừng ngại gửi tín hiệu cho anh nhé. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, biết đâu với một cú click chuột sẽ là duyên lành để chúng ta tìm hiểu và gặp nhau, phải không?

À, nếu em gửi thư, hãy sơ lược một chút về em để anh cũng dễ hình dung và biết rằng em cũng đang thật sự nghiêm túc nhé.

Cảm ơn mọi người đã xem.

