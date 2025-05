'Không mong cả thiên đường, chỉ xin nửa tấc vườn nắng hoa'

Chuyện tình cảm không ai nói trước được, em của hiện tại không vội vàng, muộn một chút vẫn hơn là nhanh mà hấp tấp quá rồi phải làm lại.

Ngày mới đôi mươi em tin rằng duyên số là do trời định sẵn, việc của mình là cứ ngồi im chờ tình yêu đến. Đến một ngày chợt nhớ ra, thêm một mùa xuân nữa là mình đã 30 rồi, cũng không còn trẻ. Trên đời có biết bao người mà ai cũng ngồi đợi thì ông trời kia có tăng ca cả tháng cũng chẳng kịp se hết duyên cho mọi người đâu nhỉ! Thế nên em nghĩ bản thân có lẽ nên thử đi tìm hạnh phúc cho chính mình và quyết định viết những dòng tâm sự này. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân bình thường ở một vùng quê phía Bắc. Tuy không giàu có nhưng từ bé tới giờ em cảm thấy rất vui vẻ và tự hào vì luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình.



Em có ngoại hình bình thường, không nổi bật, cao 1m63, 49 kg, được mọi người nhận xét là nhìn hiền lành tuy thực tế em cũng không hiền cho lắm. Nếu anh muốn tìm một cô bé tiểu thư, trắng trẻo, dịu dàng, xinh xắn, nhỏ nhắn thì đọc tới đây có thể bỏ qua sớm để tiết kiệm thời gian. Hiện tại em làm trợ lý quản lý tại một công ty nhỏ ở Hà Nội. Đã làm việc ở đây từ khi mới ra trường, công việc đôi lúc căng thẳng nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ đều cảm thấy thoải mái và mỗi sáng thức dậy lại hào hứng đi làm. Phải chăng em đã tìm được công việc mà mình yêu thích hay là do em đã luôn có cách để yêu mọi thứ mình làm.



Về tính cách, em sống đơn giản lắm, thẳng thắn, lạc quan, dễ thích nghi với hoàn cảnh vì em luôn tin rằng mọi khó khăn đều là tạm thời miễn mình còn sống là sẽ vượt qua. Điểm yếu lớn nhất của em là hay do dự, đôi khi thiếu quyết tâm và không có tham vọng gì to lớn cả. Tuy mạnh mẽ nhưng em cũng dễ xúc động và hay khóc. Em có một sở thích đã theo mình từ ngày nhỏ xíu cho đến tận giờ, đó là đi dạo nhìn ngắm thiên nhiên cây cỏ, mọi thứ chuyển động xung quanh để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Với sở thích này, em có thể đi một mình, cũng có thể đi với bạn bè, khi buồn, khi vui, có thể vừa nghe nhạc hoặc không.

Dù một mình nhưng em thấy cuộc sống không hề tẻ nhạt, em nhận ra mỗi giai đoạn trong cuộc đời ta đều có những mong ước khác nhau. Mong ước hiện tại của em là có một gia đình nhỏ bình yên của riêng mình nơi mà người ta hay nói là nơi giông bão dừng sau cánh cửa (nếu chọn đúng người). Hoặc là kể cả có giông bão đi chăng nữa cũng cùng nhau đối mặt. Đối với em, gia đình là quan trọng nhất, em muốn có con và cùng nhau chăm sóc con cái, yêu thương nhau như cái cách mà ông bà, cha mẹ em đã ở bên cạnh em suốt những tháng năm qua.

Em đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn cảm thấy thật khó để diễn tả chính xác yêu cầu của mình về người yêu mà mình mong chờ. Em nghĩ đánh giá một người không hề đơn giản, chẳng thể giống như một đồ vật để mà có thể xác định tiêu chuẩn rõ ràng. Em đã đến nhiều nơi, gặp nhiều người nên cảm thấy trò chuyện, gặp gỡ và cảm nhận thực tế về nhau là rất quan trọng, còn việc vạch rõ tiêu chí này kia có lẽ sẽ làm ta mất đi nhiều cơ hội. Nên nếu anh cảm thấy chút chia sẻ này của em thú vị hoặc đồng diệu với cảm xúc của anh, có thể dành thời gian viết thư cho em. Em thấy việc cùng nhau trò chuyện như những người bạn để hiểu thêm về nhau trước khi bước những bước xa hơn cũng tốt mà.



Chuyện tình cảm không ai nói trước được, em của hiện tại cũng không vội vàng vì thấy muộn một chút vẫn hơn là nhanh mà hấp tấp quá rồi phải làm lại. Cuối cùng, em xin chúc mọi người đã đọc tới đây luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

