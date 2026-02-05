Không mang tiền mặt có được nhập cảnh Thái Lan?

Anh Hoàng Hải chuẩn bị đi Thái Lan nhưng không muốn mang tiền mặt, lo ngại nhân viên an ninh sân bay không cho nhập cảnh.

Tôi và người yêu sắp có chuyến du lịch Thái Lan lần đầu. Chúng tôi dự định đến Bangkok, sau đó tùy tình hình thực tế để quyết định thời gian lưu trú hoặc đi thêm các điểm lân cận trước khi trở về Việt Nam. Vì muốn linh hoạt lịch trình, tôi chỉ mua vé máy bay một chiều sang Thái Lan, vé chiều về sẽ đặt sau khi sang tới nơi.

Tôi đã đặt trước ba đêm khách sạn tại Bangkok. Lịch trình tổng thể hiện chỉ ở mức dự kiến và chưa ấn định ngày về cụ thể. Ban đầu, tôi thấy kế hoạch này khá thoải mái, song gần đây bắt đầu lo ngại sau khi đọc một số chia sẻ về việc nhập cảnh Thái Lan.

Du khách chụp ảnh tại chùa Wat Arun, Bangkok. Ảnh: Reuters

Tôi có thói quen dùng thẻ thay vì tiền mặt để tránh rủi ro mất mát. Tuy nhiên, một số thông tin cho biết du khách có thể bị từ chối nhập cảnh nếu không mang đủ tiền mặt.

Tôi muốn hỏi những người từng du lịch tự túc tại Thái Lan về việc nhập cảnh khi chỉ có vé máy bay một chiều và xác nhận đặt phòng khách sạn. Ngoài ra, mức tiền mặt tối thiểu cần mang theo là bao nhiêu? Việc sử dụng thẻ tại đây có thuận tiện không và có giải pháp nào nếu hết tiền mặt giữa chừng? Thực tế, quy trình kiểm tra tại cửa khẩu đối với khách tự túc hiện nay có khắt khe như phản ánh trên các diễn đàn không?

Độc giả Hoàng Hải

Ông Võ Hoàng Giang, Nhà sáng lập công ty TNHH VietGoGo, chuyên cung cấp dịch vụ cho khách Việt Nam du lịch Thái Lan tự túc, trả lời:

Với trường hợp du lịch Thái Lan tự túc, tôi xin trả lời lần lượt từng mối lo ngại để bạn và độc giả có góc nhìn thực tế, sát với những gì đang diễn ra tại cửa xuất nhập cảnh hiện nay.

Thứ nhất, về vấn đề chỉ mua vé máy bay một chiều, chưa có vé về. Trên thực tế, rủi ro đầu tiên không nằm ở cửa nhập cảnh Thái Lan mà ở ngay sân bay Việt Nam. Nếu bạn chưa có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp sang nước thứ ba, khi làm thủ tục check in tại Việt Nam, hãng hàng không có quyền yêu cầu xuất trình vé rời khỏi Thái Lan.

Theo kinh nghiệm hỗ trợ khách của VietGoGo, khoảng 80% trường hợp sẽ bị hỏi vé khứ hồi trước khi hãng cho phép làm thủ tục bay. Khoảng 20% còn lại có thể qua được xuất cảnh Việt Nam mà không bị hỏi nhưng điều này mang tính may mắn, không thể xem là mặc định.

Khi đến Thái Lan, nếu nhân viên nhập cảnh thấy lịch trình không rõ ràng, lịch sử du lịch bất thường, trùng tên trong danh sách theo dõi hoặc đơn giản là kiểm tra ngẫu nhiên, họ có thể yêu cầu xuất trình vé rời khỏi Thái Lan. Trong trường hợp không có, khách có thể bị yêu cầu mua vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp ngay tại sân bay. Nếu không đáp ứng được, khách sẽ bị từ chối nhập cảnh và buộc quay về Việt Nam. Mỗi năm VietGoGo ghi nhận không dưới 50 trường hợp rơi vào tình huống này.

Thứ hai, về vấn đề có bắt buộc phải mang tiền mặt khi nhập cảnh Thái Lan không? Thái Lan không có luật bắt buộc du khách phải mang tiền mặt, tuy nhiên từ nhiều năm nay đã tồn tại mức khuyến nghị tài chính - 20.000 baht mỗi người và 40.000 baht mỗi gia đình. Rất hiếm khi nhân viên nhập cảnh yêu cầu kiểm tra tiền mặt, trừ khi họ có nghi vấn như hộ chiếu trắng, đi một mình, lịch trình mơ hồ, không trả lời được rõ ràng khi bị hỏi.

Du khách hoàn toàn có thể giải thích mình sử dụng thẻ tín dụng, thẻ quốc tế hoặc rút tiền tại Thái Lan. Nếu trả lời tự tin, hợp lý, du khách thường sẽ được cho qua. Ngược lại, nếu trả lời lúng túng, không chứng minh được vé máy bay, khách sạn, lịch trình, bạn sẽ bị hỏi sâu hơn.

Thứ ba, về vấn đề sử dụng thẻ tại Thái Lan. Hiện nay, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế được chấp nhận rộng rãi tại Thái Lan, đặc biệt ở trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi lớn. Ngoài ra, nhiều điểm tại Bangkok đã chấp nhận thanh toán QR PromptPay liên kết với ngân hàng Việt Nam như Sacombank, TP Bank giúp việc chi tiêu thuận tiện.

Nếu tiêu hết tiền mặt, du khách có thể rút tiền tại ATM ở Thái Lan dễ dàng với thẻ tín dụng Việt Nam hoặc đổi tiền ở các điểm uy tín như Super Rich.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Thái Lan có xu hướng kiểm soát chặt hơn do siết lao động bất hợp pháp và các vấn đề an ninh khu vực. Vì vậy, khi nhập cảnh du khách bị hỏi kỹ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là khách du lịch bình thường, chuẩn bị tốt mọi yếu tố như trên, sẽ không cần lo ngại.