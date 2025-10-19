'Không lấy nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông'

Em mong tháng ngày về sau cùng già đi với sự nhẹ nhàng, yên bình, ít sự cãi vã, nhiều hơn sự chia sẻ quan tâm lo lắng cho nhau.

Sài Gòn năm nay mưa quá nhiều, mưa giữ em lại trong căn nhà trống trải, lạc vào ma trận của hẹn hò thấy nhu cầu được yêu thương là một phần tất yếu của cuộc sông. Tự nhiên em cũng muốn mở lòng mình. "Không lấy được nhau mùa hạ. Ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ. Ta bên nhau lúc về già".

Em vừa bước qua tuổi 41, chưa từng kết hôn, sống ở Sài Gòn, nội tâm truyền thống, biểu hiện mạnh mẽ và độc lập. Công việc cho em cơ hội được tiếp xúc nhiều, nên giao diện chỉ trẻ hơn lứa tuổi chút nhưng hệ điều hành được cập nhật tới phiên bản mới nhất tẻn tẻn của các bé gen Z. Em thích ăn cơm nhà, vậy nên em biết nấu cơm. Chỉ là ở một mình quá lâu nên cơm em cũng chỉ nấu ngon khi có một vài người, chứ nhiều người hơn chắc không cái này cháy hoặc cái kia bị thiếu.

Hỏi rằng em trông đợi gì về anh? Em lý trí và logic nên anh chắc kiên nhẫn và bao dung nhé. Em tùy hứng nên anh có kinh nghiệm "thu xếp hậu quả" là tốt nhất. Em mong đợi những tháng ngày về sau cùng nhau già đi với sự nhẹ nhàng và yên bình, ít sự cãi vã, nhiều hơn sự chia sẻ quan tâm lo lắng cho nhau. Có lẽ ở tuổi này, chúng ta đã biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé đời thường: một mái nhà sáng đèn, bữa cơm ngon miệng hơn khi có thêm người, cái nắm tay tin tưởng. Nếu anh cũng thích nghe những điệu nhạc lạc quan tươi vui và trong trẻo như em thì chúng ta sẽ luôn có những khoảnh khắc chữa lành hạnh phúc.

Thật ra em dự định một mình tới già, nhưng tại thiên thời (mưa tối ngày), địa lợi (lọt hố mục Hẹn hò), nhân hòa (đang không biết, nhưng cây mộc 4 vạn năm bỗng muốn trổ hoa nên chắc là có) em trông chờ "nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ". Hy vọng chúng ta có duyên.

