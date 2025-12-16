Không khí Tết Trường Sa qua tập thơ thiếu nhi

Nhà thơ Lữ Mai tái hiện không khí đón năm mới trên những con tàu ngoài đảo xa qua tác phẩm ''Tết Trường Sa quê em''.

Ấn phẩm dài 86 trang, với nhân vật trung tâm là cô bé Hạt Dưa, 6 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Trường Sa. Bằng giọng kể hồn nhiên, trong trẻo của nhân vật, tác phẩm đưa bạn đọc đến ngày Tết ở nơi đầu sóng ngọn gió với hình ảnh hoa đào, cây nêu, những con tàu mang quà Tết từ đất liền, mâm cỗ năm mới bên thềm sóng. Tập thơ cũng làm nổi bật tình đồng đội, gia đình và thể hiện niềm tin vào Tổ quốc.

Ở bài Hoa đào say sóng, nhà thơ ví von: ''Tàu Xuân mang quà tới/ Những cành đào bé thôi/ Nụ chớm hồng nhỏ nhoi/ Run run trong gió mặn/ Hình như đào say sóng/ Ngả nghiêng dựa vai người/ Cánh hoa như muốn nói/ Tới đâu rồi Xuân ơi''. Hay trong sáng tác Cờ Tổ quốc mùa xuân, Lữ Mai khắc họa hình ảnh đẹp ở đảo xa: ''Sáng đầu Xuân trên đảo/ Cờ Tổ quốc tung bay/ Gió làm anh họa sĩ/ Tô thắm hồng chân mây/ Bão táp nghiêng tay vẫy/ Phong ba thẳng lưng chào/ Xuân càng thêm dạt dào/ Dừa ca theo gió biển''.

Ấn phẩm do Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà thơ Lữ Mai không đứng ở vị trí người lớn để nói về Trường Sa. Chị chọn hình thức thơ bốn, năm chữ, tạo nhịp điệu linh hoạt, vui tươi, dễ đọc, dễ nhớ. Các bài có dung lượng ngắn, nội dung, hình ảnh khơi gợi dòng tưởng tượng của độc giả thiếu nhi.

Ở bài Ô ăn quan đảo xa, những vần thơ của tác giả mang màu sắc dễ thương: ''Trở về ô ăn quan/ Ngay trên sân cát mịn/ Sỏi trắng xếp thành hàng/ San hô làm quân lính/ Bạn Cún Con xinh xắn/ Hỏi: 'Cho tớ tham gia?'/ Đáp lời: 'Cún chưa tính. Chỉ xem thôi được mà!'''.

Nhân vật Hạt Dưa được bồi đắp từ những nguyên mẫu là các em nhỏ tác giả từng gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi cùng ở đây. Bên cạnh đó, Lữ Mai truyền thông điệp về lòng biết ơn người lính nơi đảo xa. ''Tôi mong bạn đọc có thể cảm nhận: Để có một cái Tết đủ đầy, đã có những người lặng thầm đứng gác giữa mùa xuân", nhà thơ nói.

Bà Minh Mẫn - giám đốc sản xuất dự án tập thơ - cho biết hy vọng tác phẩm trở thành món quà tinh thần lâu dài cho trẻ em, giúp họ cảm nhận cuộc sống nơi đảo xa hiện hữu ngay trước mắt, Tết ở đâu cũng là Tết Việt Nam và biết trân trọng giá trị của hòa bình.

Nhà thơ Lữ Mai, 37 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tốt nghiệp Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du). Hiện chị công tác tại báo Nhân Dân, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác giả đã xuất bản 16 tác phẩm, đa dạng thể loại, đề tài, nổi bật là ba trường ca Ngang qua bình minh (2020), Chư Tan Kra mây trắng (2021), Hồi sinh (2022). Chị từng đoạt giải thưởng Văn học đề tài biên giới, hải đảo giai đoạn 1975 đến nay của Hội Nhà văn Việt Nam, giải Văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư lệnh Hải quân. Lữ Mai cũng là một trong những tác giả trẻ có tác phẩm in trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, tham gia cố vấn một số chương trình Vua Tiếng Việt, Văn Vui Vẻ.

Phương Linh