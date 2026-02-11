Không khí Tết sớm tại Vinhomes Grand Park

Công viên Grand Park thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park trở thành không gian tổ chức các hoạt động đón Tết sớm, thu hút hàng chục nghìn cư dân và du khách tham gia.

Tết tại Vinhomes Grand Park khởi động từ ngày 7/2, khi công viên được trang trí bằng các tiểu cảnh và gian hàng theo chủ đề Tết. Chương trình "Xuân khởi sắc - Tết an vui" mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài đến hết ngày 26/2.

Cư dân tham gia các hoạt động như "Rồng vàng khai hội Xuân", "Lô tô show - Xuân phát tài", chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ Tết với trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống và khu check-in theo chủ đề. Với nhiều gia đình, kỳ nghỉ Tết tại đây gắn với các hoạt động cộng đồng ngay trong khu đô thị.

"Chuyển về đây hơn ba năm, gia đình tôi đều đón Tết tại khu đô thị. Mỗi năm đều có thêm hoạt động mới cho cư dân", chị Hạnh Nguyên, cư dân The Rainbow, chia sẻ.

Cư dân Vinhomes Grand Park đón Tết sớm trong sự kiện "Xuân khởi sắc - Tết an vui". Ảnh: Vinhomes

Sau 5 năm đi vào vận hành, Vinhomes Grand Park đã hình thành cộng đồng hơn 70.000 cư dân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sinh sống và làm việc tại TP HCM.

Với quy mô dân số lớn, khu đô thị vẫn duy trì các hoạt động sinh hoạt cộng đồng thường xuyên như thể thao, văn hóa, nghệ thuật, ngày hội gia đình và sự kiện dành cho trẻ em, tạo không gian giao lưu giữa cư dân. Các lễ hội và chương trình quy mô lớn tổ chức định kỳ phục vụ nhu cầu sinh hoạt nội khu, đồng thời góp phần hình thành điểm đến văn hóa, giải trí của khu Đông TP HCM, thu hút lượng lớn người tham dự mỗi năm.

Chia sẻ về đời sống tại khu đô thị, chị Hạnh Nguyên cho biết: "Ở đây, cư dân có điều kiện làm quen, trẻ em có không gian vui chơi, người lớn có khu sinh hoạt chung. Dịp lễ hội như Tết, cảm giác gắn kết cộng đồng rõ hơn".

Sở hữu quỹ đất rộng 271 ha, được bao quanh bởi sông Tắc và sông Đồng Nai, Vinhomes Grand Park có lợi thế phát triển mô hình đô thị sinh thái quy mô lớn. Khoảng 200 ha được dành cho cây xanh và mặt nước, chiếm hơn 70% diện tích toàn dự án.

Tâm điểm là đại công viên 36 ha cùng hệ thống công viên chủ đề, hồ cảnh quan, đường chạy bộ, sân thể thao, khu vui chơi ngoài trời... tạo nên không gian sống mở, thoáng đãng. Tại đây, thiên nhiên trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, trẻ em đạp xe dưới tán cây, người lớn chạy bộ buổi sáng, gia đình cắm trại cuối tuần hay chèo kayak trên mặt hồ.

Mỗi cư dân Vinhomes Grand Park sở hữu 16 m2 không gian xanh và tiện ích công cộng. Ảnh: Vinhomes

Anh Hoàng Nam, cư dân đã chuyển về sinh sống tại Vinhomes Grand Park hơn hai năm, chia sẻ, trước đây, mỗi cuối tuần muốn cho con ra công viên phải lái xe rất xa. Giờ đây, chỉ cần bước xuống thang máy là có không gian xanh đúng nghĩa. "Với tôi, đó là giá trị sống lớn nhất", anh Nam nói.

Không dừng ở cảnh quan, dự án còn hiện thực hóa mô hình "đại đô thị 15 phút" bằng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ khép kín.

Hệ thống 24 điểm trường trong đó hai trường học Vinschool; phòng khám cùng Bệnh viện quốc tế Vinmec; Vincom Mega Mall mô hình "Life-Design Mall"; công viên Grand Park; các tuyến phố thương mại sầm uất như Broadway, Ginza; bến du thuyền; quảng trường sự kiện, tháp văn phòng hạng A... tạo nên một hệ sinh thái sống, làm việc, học tập, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, giải trí liền mạch.

Với nhiều cư dân, hệ sinh thái all-in-one này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng sống, đặc biệt trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và áp lực.

Giao thông xanh hiện hữu ngay nội khu, đáp ứng nhu cầu di chuyển cho cư dân. Ảnh: Vinhomes

Hoàn thiện bức tranh "Grand" là vị trí đắc địa của đại đô thị tại cửa ngõ phía Đông TP HCM. Từ Vinhomes Grand Park, cư dân dễ dàng tiếp cận tuyến Metro số 1, di chuyển thuận lợi vào trung tâm qua các trục giao thông huyết mạch. Đặc biệt, sự hiện diện của đường Vành đai 3 xuyên tâm - dự án sẽ về đích vào tháng tư tới đây, giúp rút ngắn khoảng cách đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ 30 - 45 phút, mở ra lợi thế kết nối liên vùng và hội nhập quốc tế.

Sau 5 năm phát triển, Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị đáng sống tại TP HCM. Ảnh: Vinhomes

Thế Đan