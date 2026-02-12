Không khí Tết sớm ở Phú Quốc

Nhiều người đổ về các điểm tham quan ở phía Nam Phú Quốc như Thị trấn Hoàng Hôn, đi cáp treo qua Hòn Thơm, dạo chợ đêm, xem show nhạc nước và pháo hoa tầm cao.

Khu vực phía Nam đảo Phú Quốc những ngày cận Tết rợp bóng cờ, hoa và câu đối đỏ. Nơi đây quy tụ nhiều điểm tham quan, giải trí như Thị trấn Hoàng Hôn hay công viên nước Aquatopia, làng Exotica trên Hòn Thơm, cung cấp đa dạng trải nghiệm từ ẩm thực, nghệ thuật đến thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp... Chỉ trong hai ngày 10 và 11/2 (23, 24 âm lịch), các điểm này ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài mừng Tết sớm tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Từ chiều 23 âm lịch, nhiều nhóm du khách, gia đình, bạn trẻ diện áo dài dạo quanh các ngõ phố, trải nghiệm chuỗi hoạt động đón năm mới tại Thị trấn Hoàng Hôn. Phông nền kiến trúc Địa Trung Hải với tường vàng, mái vòm, ban công sắt uốn lượn góp phần biến các góc phố tại đây thành điểm chụp ảnh, check-in đông khách. Tháp đồng hồ, quảng trường, đài phun nước Thần Mặt trời hay các bậc thang hướng ra biển cũng tấp nập người qua lại.

Dọc đường đi, các khóm hoa cúc, mai, tiểu cảnh linh vật và đèn lồng được sắp đặt xen kẽ. Xuyên suốt từ ngày đến đêm là các màn trình diễn vũ điệu của các vũ công nước ngoài, diễu hành qua các tuyến phố và khu quảng trường lớn.

Du khách nhảy theo vũ điệu của các vũ công nước ngoài. Ảnh: Sun Group

Từ đất liền nhìn ra, tuyến cáp treo vượt biển đưa khách đến Hòn Thơm vẫn hoạt động ngày đêm. Nhà ga được trang trí với hình ảnh lân, sư, rồng, kết hợp cụm trái cây nhiệt đới gợi không khí ngày Tết.

Trên đảo, công viên nước Aquatopia và khu vui chơi Làng Exotica thu hút nhóm khách trẻ với các trò chơi đa dạng. Các khu vực nghỉ chân, nhà hàng cũng đông các gia đình đa thế hệ đến thư giãn, ăn uống.

Ngoài ra, du khách có thể nếm thử bánh trái ngày Tết từ các vùng miền trên cả nước tại các quầy ẩm thực di động, được bố trí quanh khu vui chơi. Các loại bánh tét, bánh xèo, món nướng, bún chả nướng Hà Nội, nước giải khát... được phục vụ cả ngày, đáp ứng nhu cầu ăn nhẹ giữa hành trình.

Du khách theo dõi màn trình diễn "Bản giao hưởng đại dương" từ Sun Bavaria GastroPub. Ảnh: Sun Group

Khi mặt trời lặn, khu chợ đêm Sunset Bazaar trở thành điểm đến nhộn nhịp. Khu phố thương mại quy tụ các quầy lưu niệm, thời trang, cà phê, nhà hàng... giúp đa dạng trải nghiệm. Gần đó là chợ đêm Vui Phết bên bờ biển, được thắp sáng với lồng đèn, cờ hoa, tạo phông nền cho các hoạt động đường phố. Hơn 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực Á - Âu, hải sản, đặc sản địa phương quy tụ tại đây.

Trải dài từ chiều đến đêm là những màn trình diễn âm nhạc và trống malambo luân phiên từ các ban nhạc, nghệ sĩ, giúp tạo không khí lễ hội cho khu vực. Các nhóm du khách và gia đình vừa dạo chơi, vừa thưởng thức ẩm thực đường phố trước khi di chuyển ra bờ biển xem hai show diễn thể thao, pháo hoa trên biển liên tục là Bản giao hưởng đại dương (Symphony of the Sea) và Nụ hôn biển cả (Kiss of the Sea)

Du khách có thể quan sát trực tiếp trên bãi cát gần Cầu Hôn hoặc chọn vị trí đẹp tại các nhà hàng, quán bar, quán café ven biển hoặc gần quảng trường. Chương trình diễn ra hàng đêm với sự góp mặt của hàng chục vận động viên jetski, flyboard quốc tế. Đi kèm là hệ thống âm thanh, hiệu ứng ánh sáng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Cao trào là màn bắn pháo hoa tầm cao đúng vào đêm giao thừa Tết Bính Ngọ.

Màn bắn pháo hoa tầm cao tại Thị trấn Hoàng Hôn vào dịp Tết Dương lịch vừa qua. Ảnh: Sun Group

Nhiều du khách nước ngoài đến Phú Quốc vào dịp cận Tết cũng hòa vào không khí chung. Họ mặc trang phục truyền thống Việt Nam, học cách chúc Tết, chụp ảnh cùng linh vật và thưởng thức ẩm thực địa phương. Theo đại diện Sun Group, sự giao thoa này giúp tạo nên bức tranh đa sắc cho khu vực Nam đảo.

"Chúng tôi kỳ vọng du khách trong và ngoài nước có trải nghiệm thú vị, mở đầu năm mới với nhiều niềm vui tại Thị trấn Hoàng Hôn", đại diện Sun Group nói thêm.

Đan Minh