Không khí sôi động tại chung kết Mobile Legends Cup Mekong

Đây là sự kiện tổng kết giải đấu bộ môn Mobile Legends: Bang Bang lớn nhất khu vực các nước sông Mekong. Sau năm ngày thi đấu, Saigon Phantom (Việt Nam) và Leon Esports (Lào) vượt qua bốn đối thủ, đến từ ba quốc gia Đông Nam Á khác, để góp mặt ở chung kết tổng.
Trận đấu diễn ra lúc 14h. Nhưng từ 12h30, CĐV, trong đó phần nhiều là sinh viên, đã đổ về khu vực hội trường. Họ tham gia trò chơi ở các gian hàng để nhận quà là vật phẩm lưu niệm, các vật phẩm trong trò chơi...
Nhóm CĐV mang theo banner cổ vũ Saigon Phantom (SGP) - á quân giải vô địch quốc gia Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 hồi tháng trước.
Nhóm CĐV chụp ảnh check-in cùng phần quà là những chiếc áo khoác nhận được ở một khu trò chơi.
Từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đỗ Duy Chiến và Lê Phú Tuấn có mặt từ 10h30, chia sẻ: "Chúng tôi đã vượt 15 km để đến đây. Trời mưa nhưng tinh thần của chúng tôi không hề bị 'ướt'. Mong Saigon Phantom thắng 4-0 thật thuyết phục trước Leon Esports".
13h45, làm nóng cho trận chung kết là màn giao lưu giữa khán giả và các KOL Hiin Hie, Mộc Tú Anh, Hà Vi, Vycactii - những người khuấy động không khí bằng các bộ trang phục tạo hình nhân vật trong game. Các cosplayer là một phần không thể thiếu ở các sự kiện Esports offline.
Trận đấu khởi tranh lúc 14h, trong hội trường chật kín khán giả, lấp đầy hàng trăm chỗ ngồi. Với sinh viên Đại học Xây dựng, nơi thường ngày dùng cho học tập và sinh hoạt nay trở thành không gian giải trí sôi động.
Một nữ CĐV gửi thông điệp chiến thắng tới SGP. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển đến từ TP HCM được tiếp sức mạnh mẽ từ khán giả.
Tuy nhiên, SGP đã để thua chóng vánh hai ván đầu và rơi vào thế phải rượt đuổi. Họ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 rồi 2-3, nhưng cuối cùng, để thua với tỷ số chung cuộc 2-4.
Một CĐV tiếc nuối vì tình huống xử lý lỗi của các tuyển thủ SGP. Thất bại này đồng nghĩa đại diện Việt Nam lần thứ hai lỡ vé đến chung kết thế giới.
Với chức vô địch, LEON Esports giành vé dự M7 World Championship 2026 tại Jakarta (Indonesia). Họ là đội tuyển Lào thứ hai đăng quang MCCM sau Niightmare Esports - đội từng ba lần vô địch.
Hải Long