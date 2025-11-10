Không khí sôi động tại chung kết Mobile Legends Cup Mekong

13h45, làm nóng cho trận chung kết là màn giao lưu giữa khán giả và các KOL Hiin Hie, Mộc Tú Anh, Hà Vi, Vycactii - những người khuấy động không khí bằng các bộ trang phục tạo hình nhân vật trong game. Các cosplayer là một phần không thể thiếu ở các sự kiện Esports offline.