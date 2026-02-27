Không khí lễ hội xuân một thế kỷ trước qua ảnh

Dịp đầu năm, nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức, thu hút nhiều người du xuân. Cách đây một thế kỷ, không khí của một số sự kiện được ghi lại, thể hiện nét sinh hoạt của người dân.

Trong hình, tượng voi được đưa ra trước cổng đền để phục vụ đám rước trong lễ hội đền Hai Bà Trưng. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp