Không khí lạnh yếu ảnh hưởng miền Bắc

Đợt không khí lạnh yếu dự kiến làm nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ sáng 6/11 giảm khoảng 5 độ C so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết một khối không khí lạnh với cường độ yếu đang di chuyển xuống miền Bắc và sẽ ảnh hưởng từ gần sáng mai (6/11).

Do tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh yếu nên nhiệt độ miền Bắc chỉ giảm trong ngày 6/11 sau đó tăng dần.

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 7/11 khoảng 23-28 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với hôm nay, sau đó nhiệt độ tăng dần lên mức 23-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất xuống 15-19 độ C vào ngày thứ ba tuần tới.

Miền Trung từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối mai với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận ít mưa trong ngày mai, sau đó có mưa rào vào giông do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với gió đông.

Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo cũng sẽ có mưa giông trong hai ngày tới. Nhiệt độ ở Nam Bộ dao động trong khoảng 32-34 độ C, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 11/2023, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C. Trong tháng này, các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất nhưng cường độ không mạnh.

Gia Chính