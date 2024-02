Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc từ tối mai

Không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất 17 độ, vùng núi 15 độ, núi cao dưới 12 độ C, giảm 2-3 độ so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối 22/2, sau đó đến Tây Bắc Bộ. Do không mạnh, nền nhiệt miền Bắc đang cao nên không khí lạnh chỉ làm giảm nhiệt, không gây rét đậm, rét hại.

Trong đợt lạnh này, đồng bằng Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ C, một số vùng núi cao dưới 12 độ C.

Màu tím nhạt biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 22-30 độ C, sau đó giảm dần xuống 17-23 độ vào cuối tuần. Lạnh nhất là thứ ba tuần tới, khoảng 17-19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến cuối tuần giảm còn 11-12 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn khi chỉ Thanh Hóa xuống dưới 20 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo Đông Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm 22 đến 24/2. Bắc Trung Bộ mưa giông, nhiều khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ ngày 23 đến 24/2.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/2, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2-4 m.

Gia Chính