Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc từ ngày mai

Từ ngày mai (28 tháng chạp), không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc rét đậm rét hại trong hai ngày 29-30 tháng chạp; miền Nam một số nơi nắng nóng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay miền Bắc nóng ẩm, nồm chưa dứt hẳn, Hà Nội dự báo 19-26 độ C. Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống gây mưa nhỏ, nền nhiệt giảm 6-7 độ so với hôm nay.

Ngày 29-30 tháng chạp (8-9/2), nhiệt độ xuống thấp nhất đợt, vùng đồng bằng thấp nhất 13, vùng núi 10-13, núi cao dưới 10 độ; cao nhất 17-21 độ C.

Sang mùng 1-4 Tết, miền Bắc hửng nắng vào buổi trưa, mỗi ngày tăng 1-2 độ, ban ngày có thể lên 24 độ, ban đêm 13-17 độ C.

Công viên Hải Phòng rực rỡ trước ngày đón không khí lạnh. Ảnh: Lê Tân

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 29 Tết Hà Nội 12-14 độ, ở mức rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống), ngày 30 Tết rét đậm 13-17 độ C. Các ngày 1-3 Tết, nhiệt độ nhích dần lên mức 15-22 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới nhiệt độ giảm dần, rét nhất 5-12 độ C vào 30 Tết.

Tại miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 29 tháng chạp đến 3 Tết Giáp Thìn trời mưa rào, thấp nhất 14-17 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng ngày 29 tháng chạp đến mùng 1 Tết còn 19-22 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Khu vực Quảng Bình - Thừa Thiên Huế từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết có mưa rào, cao nhất 23-26 độ, thấp nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 29 tháng chạp dự báo có mưa rào ở phía bắc, cao nhất 24-27 độ C. Phía nam ít mưa, trời nắng 28-31 độ, ban đêm xuống 21-25 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 32-35 độ, Đông Nam Bộ trên 35 độ, ngưỡng nắng nóng, thấp nhất 23-26 độ C. Tây Nguyên dao động 17-32 độ C.

Trong tháng 1, Việt Nam đón 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 3/1, 10/1 và 22/1. Trong đó, đợt ngày 22/1 gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 3 độ C. Băng giá xuất hiện ở hàng loạt tỉnh.

Gia Chính