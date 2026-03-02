Không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng đêm nay 2/3 sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất toàn miền phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc trong đêm nay. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất vào giữa tuần tới 17-22 độ, sau đó tăng lên 19-27 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 10-14 độ C.

Miền Trung các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chịu tác động của không khí lạnh từ ngày mai, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Không khí lạnh cũng sẽ gây gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Ngoài ra, từ đêm nay vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m. Từ đêm mai, vùng biển nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2 m.

>>Xem chi tiết dự báo thời tiết 7 ngày tại đây.

Gia Chính