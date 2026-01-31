Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Khối không khí lạnh cường độ yếu đang lan rộng, gây mưa nhỏ, giảm nhiệt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đồng thời tạo gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Sáng 31/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm 1-3 độ C. Trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trưa và chiều nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ra các nơi khác ở đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Từ đêm nay, nhiệt độ Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội hôm nay khoảng 16-21 độ C, ngày mai giảm còn 15-19 độ. Khu vực vùng núi cao như Sa Pa có thể xuống mức thấp nhất đợt khoảng 9-12 độ C vào đầu tuần tới.

Người Hà Nội sưởi ấm ngày rét. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng không khí lạnh từ đêm nay, trong đó nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Ngoài giảm nhiệt, không khí lạnh gây gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 1/2, khu vực bắc Biển Đông gió duy trì cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây nam Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-5 m.

Từ chiều và tối mai, vùng biển phía tây giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đăk Lăk có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Không khí lạnh cũng gây mưa rào, giông trong hai ngày tới tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đồng thời gây ngập úng cục bộ tại đô thị và khu công nghiệp khi mưa lớn trong thời gian ngắn.

Gia Chính