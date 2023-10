Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh đầu mùa sẽ kéo nhiệt độ đồng bằng xuống dưới 26 độ C, khu vực vùng núi dưới 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tối 8/10 cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Đêm 9/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Đất liền sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 24-31 độ C, đến thứ tư nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 26 độ C, ban đêm xuống mức 22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ trong khoảng 15-20 độ C.

Miền Trung các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh với nhiệt độ trung bình 25-27 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo trong ba ngày tới có mưa với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng dẫn đến nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 10, không khí lạnh sẽ bắt đầu có xu hướng tăng dần về tần suất và cường độ.

Gia Chính