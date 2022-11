Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Sáng nay, không khí lạnh tràn xuống vùng núi phía Bắc, sau đó đến trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 22, núi cao 14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 24/11 có mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), một số nơi mưa to (50-100 mm/24 giờ).

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, Hà Nội hôm nay 21-26 độ, ngày mai 21-22, sau đó tăng dần đến thứ bảy là 23-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới dao động 14-17 độ, giảm 2-5 độ C so với mấy ngày trước.

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đang mưa to do tác động của rãnh thấp nối với vùng xoáy thấp trên Biển Đông. Riêng khu vực từ nam Nghệ An đến Hà Tĩnh trong 12 giờ qua mưa hơn 100 mm, trong đó Hưng Phú (Nghệ An) 310 mm, Vinh (Nghệ An) 140 mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 310 mm...

Mưa miền Trung dự báo kéo dài 2-3 ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Miền Bắc lập đông từ ngày 7/11, nhưng những ngày qua nền nhiệt khá cao, Hà Nội dao động 22-30 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Đợt rét đậm đầu tiên (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12; các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Gia Chính