Không khí lạnh tràn về, vùng núi có thể xuống 13 độ C

Chiều tối nay, không khí lạnh tràn đến miền Bắc, nền nhiệt ba ngày tới giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm qua, thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) 13 độ, Hà Nội 20 độ C.