Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ đêm nay

Từ đêm nay, không khí lạnh tràn về kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa giông cho miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội hôm chủ nhật dao động 17-21 độ C.

Sáng 15/4, miền Bắc trời nhiều mây, Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ ở một số khu vực. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân là không khí lạnh tiến sát biên giới, đêm nay sẽ tràn xuống miền núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, từ đêm nay đến ngày 18/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm/đợt. Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng 40-80 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt (mưa giông tập trung ngày 16-17/4).

Người dân đi trong mưa trên đường phố Hà Nội, sáng 15/4. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 18-26 độ, đến chủ nhật còn 17-21 độ C. Hai ngày đầu tuần sau, mức nhiệt Hà Nội duy trì 17-21 độ, sau đó tăng dần đến cuối tuần 24-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai tuần sau nhiệt độ xuống thấp nhất, còn 11-14 độ C.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ sáng mai. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất giảm còn 16-19 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong khi đó, Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp 12-14 độ vĩ Bắc nên hôm nay và ngày mai mưa khoảng 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên hai ngày cuối tuần liên tục có mưa rào, giông về chiều tối, phổ biến mỗi đợt 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày 16/4, Đông Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3; phía bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

