Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ chiều mai

Không khí lạnh kéo nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc xuống 18-20 độ C, giảm khoảng 10 độ so với hôm nay, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ.

Sáng nay, miền Bắc có sương mù do tác động của gió đông nam mang ẩm từ biển vào. Đến trưa, trời hửng nắng, Hà Nội lên 32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống, dự kiến tràn đến vùng núi phía bắc từ chiều mai (6/3), sau đó đến Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Trời chuyển lạnh, vùng đồng bằng và trung du thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ, núi cao có thể dưới 10 độ.

Từ tối mai, đất liền có gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5-6, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Bắc Biển Đông sóng cao 2-3,5 m, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Bóng màu tím nhạt hiển thị sự xuất hiện của không khí lạnh. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai giảm 4 độ so với hôm nay, từ 21-32 xuống 18-28 độ C. Những ngày tiếp theo Thủ đô tiếp tục giảm nhiệt do nằm sâu trong khối không khí lạnh, đến thứ bảy xuống 14-17 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần còn 11-15 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối mai, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy nhận định trong tháng 3 thời tiết miền Bắc sẽ liên tục có sự thay đổi nóng - lạnh. Người già, trẻ em đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về đường hô hấp sẽ cần theo dõi để hạn chế ảnh hưởng.

Miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm từ ngày 24/2 đến 3/3. Các chuyên gia đánh giá đợt rét này hiếm gặp, lần gần nhất ghi nhận số ngày rét đậm tương tự trong cùng thời kỳ cách đây gần 20 năm.

Gia Chính