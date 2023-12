Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm 10 độ C

Sáng 16/12, không khí lạnh tràn về vùng núi, đến trưa xâm lấn trung du và đồng bằng Bắc Bộ khiến Hà Nội ngày mai xuống 13-15 độ, núi cao 3 độ C.

Hà Nội sớm nay âm u, đến trưa hửng nắng 17 độ C, trời nổi gió mạnh khiến các biển quảng cáo bay phần phật, mái tôn một số nhà cao tầng bập bùng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Hà Nội khoảng 22, ban đêm xuống 12 độ C, một số nơi mưa rào.

Khoảng 5 ngày sau đó Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong rét đậm, rét hại, trung bình ngày 13-15 độ C, giảm khoảng 10 độ so với tuần trước. Ban đêm và sáng sớm, vùng trung du, đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ C. Núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày mai Hà Nội nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống mức rét đậm, 13-15 độ C. Sang đầu tuần sau, ban ngày dưới 19 độ, ban đêm dưới 13 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đêm nay 8 độ, từ ngày mai xuống mức rét hại và duy trì ít nhất 15 ngày với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. Trong đó, thứ năm tuần sau rét nhất đợt, 4-8 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối nay. Hai ngày tới, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến 11-14 độ C; các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh tràn về có thể kèm theo các hiện tượng cực đoan như mưa đá, sét, giông, lốc, ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở sườn dốc. Nhiệt độ xuống thấp có thể ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Bóng màu xanh là khu vực không khí lạnh sẽ tràn xuống. Ảnh: NCHMF

Không khí lạnh cũng gây gió cấp 3 trên đất liền, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, sóng cao 4-6 m, riêng vịnh Bắc Bộ cao 2-4 m.

Từ chiều nay, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5 m. Từ đêm 16/12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trong một tháng tới, cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, nhưng không kéo dài.

Gia Chính