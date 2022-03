Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Hai ngày cuối tuần, miền Bắc có mưa nhỏ do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông đưa ẩm từ biển vào. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất ở mức 26 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 19 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào, giông ở một số nơi. Từ sáng mai (7/3) trời giảm mưa, khô ráo.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc đêm 6/3. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội từ 15-23 độ C, sau đó nhích dần, đến thứ tư nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ C, ban ngày 24-25 độ C. Điểm cao Sa Pa ngày mai nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 6 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai. Thanh Hóa ngày mai nhiệt độ giảm còn 16-22 độ C, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất xuống 17 độ C vào thứ ba.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới ít mưa, trời nắng, khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ C, miền Tây Nam Bộ 33-34 độ C, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Nam Bộ đang ở đỉnh điểm mùa khô nên phạm vi xâm nhập mặn ở sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 60-70 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đạ, sông Hậu, Cái Lớn 35-45 km. Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên 45-55 km.

Các địa phương cần hạn chế tưới, tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Tháng 3 là tháng chuyển mùa, những cơn mưa giông gây ra bởi không khí lạnh có thể sẽ tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như lốc xoáy, thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh.

Trong tháng 3 miền Bắc sẽ còn đón thêm các đợt không khí lạnh, thời điểm mới ảnh hưởng các đợt không khí lạnh gây mưa giông, sau đó sẽ di chuyển lệch ra phía biển và hình thành đới gió Đông đến Đông Nam ẩm gây ra tình trạng nồm.