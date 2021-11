Không khí lạnh tràn về

Từ chiều nay, khi nằm trọn trong khối không khí rét và khô, nền nhiệt miền Bắc giảm xuống dưới 17 độ, vùng núi dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự báo, nguyên nhân do từ trưa đến chiều nay một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.

Không khí lạnh tràn xuống các tỉnh vùng núi phía Bắc từ trưa nay. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather dự báo, ngày mai, nhiệt độ Hà Nội là 15-18 độ C, thấp nhất trong đợt lạnh này, sau đó tăng dần, đến thứ 5 khoảng 16-24 độ C. Sa Pa 9-12 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh chịu tác động của không khí lạnh từ chiều nay gây mưa và giông. Ngày mai, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa trên diện rộng do tác động của của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông. Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày tới có mưa rào, giông ở một số nơi, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Hôm nay và ngày mai, mực nước các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường. Mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Gia Chính